TURISMO EN CÁDIZ Las diez recomendaciones de The Guardian en Cádiz El periódico británico The Guardian publica un reportaje con recomendaciones imprescindibles cuando se visita Cádiz

La Voz Cádiz Actualizado: 18/06/2019 16:40h

Cádiz no pasa desapercibida para los diarios extranjeros. El prestigioso The New York Times cita la capital gaditana como «uno de los enclaves imprencindibles para visitar en 2019» y el Daily Mail ha publicado este fin de semana una amplia crónica para disfrutar durante dos días de la ciudad más antigua de Occidente. Otro grande, The Guardian, también fija su mirada en Cádiz. Ya lo había hecho con anterioridad incluyendo Vejer en su listado de 25 destinos mundiales reconmentados para desconectar y «reiniciar tu vida».

Este lunes, el periódico británico hace un exahustivo repaso a las diez experiencias imprencindibles que un viajero debe vivir si visita Cádiz. Un listado de 'tips' que incluyen una descripción general y una dirección concreta de la ciudad. Así, el viajero tendrá unas pinceladas culturales que le ayudarán a comprender el «particular espíritu» de que asientan en los más de 3.000 años de historia de una ciudad que hunde sus raices en el mar.

The Guardian también indica que Cádiz tiene uno de los carnavales más importantes de Europa con «actuaciones en cada esquina», en referencia al carnaval callejero. Además, explica que la ciudad no está masificada y tiene un clima agradable. El periódico recoge varias opciones para pernoctar e indica cuánto es razonable pagar por una cerveza, un cafe y una comida.