DEBATE El Oratorio de San Felipe vuelve a ser el centro de la política nacional Pablo Casado, Albert Rivera, Carmen Calvo y Rafael Mayoral se citan en Cádiz para hablar de la Constitución

A. CAMPO

Actualizado: 27/09/2018 19:05h

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el presidente del PP, Pablo Casado, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el diputado de Podemos, Rafael Mayoral, participan, desde las 18 horas de este jueves en el oratorio de San Felipe Neri en un acto en un acto para analizar la Constitución en su 40 aniversario.

En sus primeras declaraciones, los ponentes coincidían sin matices. Así, todos han destacado el valor de este debate «en este espacio donde se respira constitucionalismo».

La única mujer, la vicepresidenta Carmen Calvo, ha abierto el fuego. La ministra socialista ha subrayado que «estamos en la celebración de los 40 años de la Carta Magna pero no hay que bajar la guardia». Calvo, aboga por su modificación para garantizar «los derechos sociales y el principio de igualdad».

Como no podía ser de otra forma, Casado no ha estado de acuerdo. Así, el líder de los populares ha dejado claro que no es partidario de su reforma. Con claridad ha expuesto que se trata de una «constitución moderna, que está en vigor» aunque sí ha admitido que en algunos puntos «es reformable»

En una postura intermedia se ha mantenido la cara visible de Ciudadanos, Albert Rivera, que antepone el consenso antes de realizar cambios. El líder de la formación naranja mantiene que el texto «es un ejemplo para otros países» y valora el que haya superado «un golpe de estado en 1981 y, recientemente, el que se intentó en Cataluña, donde querían dilapidar la propia Constitición».

Por su parte, el diputado de Podemos Rafael Mayoral, sí se ha mostrado partidario de una reforma «porque los derechos sociales no se han cumplido».

Hay que recordar que el acto está organizado por El País y la SER y que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol cuyo presidente, Antonio Pulido, dio la bienvenida a los ponentes.

La elección del Oratorio San Felipe Neri no es casual, ya que fue el lugar donde se proclamó la Constitución de 1812, conocida como 'La Pepa'. El encuentro está moderado por la directora del programa 'Hoy por Hoy' de la SER, Pepa Bueno.