La pérdida de población calienta el pleno del Ayuntamiento de Cádiz

La caída de la población estuvo presente en el pleno del mes de abril del Ayuntamiento de Cádiz. Un problema que la capital gaditana padece desde hace décadas y en el que todos los actores políticos y de renombre coinciden en sus causas: el empleo y los problemas de acceso a la vivienda. Una cuestión que fue tratada en el pleno municipal y que se convirtió en un cruce de acusaciones y reproches por parte del actual equipo de gobierno, del Partido Popular, y Adelante Izquierda Gaditana (AIG), descendiente del anterior equipo de gobierno liderado por José María González.

La propuesta presentada por el PSOE instaba al equipo de Gobierno a poner en marcha medidas que reduzcan la pérdida de población de la capital gaditana. José Ramón Ortega, del grupo municipal Socialista exponía que «perdemos población al ritmo de la España vaciada, sobre todo la población joven», y explicaba que esta propuesta «va por si todos los acuerdos que se han tomado en este Ayuntamiento tantas veces han servido para algo, o si lo estamos obviando, o si lo que estamos haciendo es para ver quien tiene la propuesta con más gancho y todo se queda al final en un cajón».

En ese momento, entre el público varios vecinos mostraban dos pancartas en las que se podía leer: «El campo de las balas no se vende».

Ortega comenzaba a enumerar algunas de las propuestas presentadas en plenos municipales en los últimos años, como la de Ciudadanos en enero del año 2022 en la que pedía que se constituyese una comisión que valorase las causas de la pérdida de población para elaborar un plan con medidas concretas y reales para el crecimiento sostenible de la población, y se preguntaba: «¿Se ha hecho? ¿No se ha hecho?. Creo que no analizamos todas estas cuestiones».

«Creo que servirá de poco poner nuevas medidas encima de la mesa, sobre todo porque no sirven para nada los debates si los acuerdos los olvidamos en un cajón, y desgraciadamente seguiremos perdiendo población como desde hace 29 años y bajaremos de los 100.000 habitantes«, apuntaba.

Ana María Sanjuan, delegada de Vivienda y Ciudad Verde y Transición Energética, presentaba una moción a esta propuesta «ya que entendemos que para frenar la pérdida de población, no solo se trata de auditar y hacer mediciones, sino que hay que poner en marcha nuevas medidas, iniciativas e incentivos que promuevan el empadronamiento de la población«.

Al final del debate, el propio Ortega respondería que «da cierto pudor escuchar al PP decir algunas cosas, parece que la señora Sanjuan ya ha arreglado el problema de población. Se gastaron en el pasado 600.000 euros en hacer un censo paralelo al INE, y ha perdido una oportunidad de explicar esas medidas de empadronamiento, pretender que hay mas gente empadronada de la que hay... a ver si nos vamos a encontrar con otro problema, que muchos jóvenes que siguen empadronados con sus padres viven en la Bahía, a ver si vamos a encontrar el efecto contrario, y si en la Bahía hacen lo mismo a ver si vamos a tener menos población«.

Cruce de acusaciones entre el PP y AIG

No obstante, fueron el Partido Popular y Adelante Izquierda Gaditana (AIG) quienes subieron la temperatura del salón de plenos con un importante cruce de acusaciones en el decimocuarto punto del orden del pleno, y que posteriormente sería aprobado por unanimidad y la enmienda del equipo de gobierno solo con los votos del Partido Popular.

David de la Cruz, portavoz de AIG, afirmaba que «tenemos que ser conscientes que solo desde el Ayuntamiento no vamos a frenar la pérdida de población, se tienen que tomar medidas desde todas las administraciones».

«En Cádiz no solo hablamos de pérdida de población, hablamos también de envejecimiento, porque si hasta 2016 el despoblamiento se producía porque había más gente que emigraba que la que venía, desde ese año se produce porque fallece más gente de la que nace. En Cádiz ocurre un problema y es que no se dan las condiciones para que nazcan niños, y el envejecimiento cada vez es más notorio«, y »tenemos otros problemas como la vivienda y el empleo«, afirmaba David de la Cruz.

En palabras del portavoz de AIG «necesitamos empleo de calidad y renovación del parque público de vivienda, que no se vaya Delphi, que no se vaya Airbus y pedir a otras administraciones como la Junta para que abra la mano con la tasa turística».

«Nosotros no queremos más empadronados, queremos más convivencia de los vecinos y vecinas de Cádiz», afirmaba.

Ana María Sanjuan respondía que «la ciudad de Cádiz se encuentra ante un gran desafío demográfico, trabajar para obtener unos resultados distintos a los actuales, es nuestro gran reto», y recriminaba la actitud del PSOE y AIG que «solo han metido miedo a la ciudadanía con sus titulares».

«Este equipo de gobierno sigue esperando a que quieran formar parte de la solución y no de seguir generado confrontación y conflicto. Tenemos un reto demográfico y es importante adquirir un compromiso institucional con medidas concretas».

De nuevo David de la Cruz tenía el turno de palabra, y criticaba al equipo de gobierno que «ustedes no han construido ninguna vivienda publica, a la hora de hablar de vivienda publica ténganlo en cuenta. ¿A día de hoy se ha construido alguna vivienda pública? ¿Se ha entregado alguna llave? ¿Se ha entregado alguna llave desde que están en el Ayuntamiento?« preguntaba el portavoz de AIG, quien señalaba que «construir por construir no tiene sentido, que ustedes vayan a la colocación de la primera piedra de la torre ABU no va a provocar que se queden más gaditanos».

Para el portavoz de AIG «las propuestas se tienen que hacer desde el municipalismo, proteger el suelo público municipal, no vender el parque publico, reformar el que ya existe, delimitar el precio del alquiler, reclamar mejores condiciones laborales en la hostelería...».

Respondía José Manuel Cossi, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento a AIG, herencia del anterior equipo de gobierno que «el modelo suyo no ha servido y solo se entregaron 63 viviendas en ocho años y eso ha prosperado que no hayan prosperado como equipo de gobierno, porque no han podido dar solución a un problema de la ciudadanía».

«Nosotros necesitamos frenar la curva de despoblación y necesitamos aumentar la oferta de vivienda en Cádiz, y eso es la vivienda social, la vivienda asequible y la vivienda de renta libre, todo eso permite a los gaditanos vivir en cádiz. Cádiz tiene que estabilizar su población» y en referencia a la torre ABU apuntaba a que «el 80% de los compradores son gaditanos».

Apuntaba Cossi que «lo primero que ha hecho este equipo de gobierno es destinar 9,2 millones de euros a la construcción de 106 viviendas de construcción municipal, resulta que vamos a entrega 60 viviendas de protección en Matadero, y se están poniendo en marcha 212 viviendas de protección en Puntales, si no le gusta este modelo es cosa suya«. Por otro lado, »hemos pedido que 280 pisos turísticos se den de baja«.

«Actualmente tenemos en proyecto 500 viviendas publicas en Cádiz para los próximos tres años, y son mil más si hablamos de vivienda privada«, por lo que »si esas 1500 viviendas llegan a buen término frenaremos gran parte de la despoblación«.

Entraba en escena el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien puntualizaba que «una vivienda no se construye en diez meses, que es el tiempo que llevamos, y llevamos diez meses porque los gaditanos les dijeron que se fueran a la oposición. En los primeros cuatro años construyeron cero, cero viviendas, vamos a ver cuantas hacemos nosotros en cuatro años«.

Respondía David de la Cruz: «¿Cuántas llaves se han entregado desde la Junta de Andalucía? Cero, cero.» a lo que decía el alcalde: «No menos de las que ustedes entregaron».