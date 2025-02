El PP de Cádiz critica la irresponsabilidad de la «estrategia» de Pedro Sánchez

Ignacio Romaní, uno de los cuatro diputados que tiene el PP en el Congreso por la provincia de Cádiz, ha criticado la decisión de Pedro Sánchez de paralizar su agenda y cree que este movimiento responde a una cuestión más táctica que personal.

«Nos parece una irresponsabilidad que el presidente del Gobierno decida paralizar el país cinco días y dejarlo en el limbo para ver si se va o no se va. Lo que se le pide es que dé la cara y no se esconda», ha afirmado al respecto. «Debe dar explicaciones a los españoles y sin embargo lo que ha hecho es irse a su casa».

Expone el coordinador provincial del PP que le resulta complicado dar credibilidad a lo que cuenta el presidente en la carta «porque ha mentido tantas veces que por mucho que uno quiera, creerse a Pedro Sánchez es muy complicado».

Lo sucedido en la tarde del miércoles es «una situación bastante inédita y sorpresiva», pero aunque Sánchez describa una cuestión personal, para Romaní no sirve de excusa porque «en este país viven millones de personas que tienen que problemas y tienen que resolverlos todos los días».

«Parece que hay una parte de estrategia, no sólo de cara a las catalanas. Es un presidente que tiene que dar muchas respuestas y que está acorralado por la corrupción», dice respecto a las posibles motivaciones del secretario general del PSOE.

La actitud adoptada por el presidente es calificada de «victimismo impostado» por el diputado: «Es una parte más del show al que nos tiene acostumbrados, lleva cinco años huyendo hacia delante y nosotros lo único que pedimos es que no se esconda, que dé la cara».

«Creo que el lunes retomará su agenda, de campaña nunca mejor dicho, pero tendrá muy difícil explicación eso». Descarta, por las formas, una posible dimisión: «El que va a dimitir, dimite. No anuncia a bombo y platillo que se lo está pensando».

Romaní asegura que la imagen de la presidencia de España a nivel internacional provoca «bochorno» ante estos días de incertidumbre y recuerda que nadie está exento de responder ante la justicia: «España tiene valores democráticos muy sólidos y cuando un juez te llama, tienes que ir».

«Son casos de corrupción muy claros y no se puede buscar en otro sitio la responsabilidad. Lo que hacemos los demás es pedir explicaciones, como en su día nos pidieron a nosotros y las dimos. Tuvimos que ir al juzgado y fuimos», expresa.

La responsabilidad última de esta situación es de la formación política, indica: «Todos los españoles sabemos que hay un partido detrás de esto, que es el PSOE, y es el único responsable de los hechos», ha añadido, aprovechando además para volver a pedir más información al secretario provincial del PSOE gaditano, Juan Carlos Ruiz Boix, respecto a la concesión de dos edificios municipales de San Roque al comisionista Víctor de Aldama.

Pedro Gallardo, compañero de bancada de Romaní en la Carrera de San Jerónimo, se ha expresado en la misma línea en Twitter (ahora X): «Un agricultor, un ganadero o un pescador no se pueden coger cinco días para 'reflexionar'. Un presidente del Gobierno no puede cometer esa irresponsabilidad. Pedro Sánchez no está a la altura de este gran país».

Vox habla de «victimización»

El gaditano Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, ha asegurado que la carta de Pedro Sánchez es una «una nueva victimización para seguir tapando sus fechorías». «Sentimos vergüenza ajena de que nos presida alguien así, tan poco profesional».

Afirma Gavira que Sánchez carga a sus espaldas con el mayor caso de corrupción que es «haber amnistiado a criminales a cambio de votos» y le ha invitado a que «reflexione rápido, deje la presidencia del Gobierno y convoque elecciones. No vaya a ser que nos deje a María Jesús Montero como presidenta, después del daño que ésta está ocasionando a Andalucía».