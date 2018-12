PROVINCIA El primer edificio de José Antonio ya es historia en El Puerto Las máquinas han derribado todas las viviendas de estos bloques como anticipo de la demolición total de la barriada

MARÍA ALMAGRO

Los trámites para que el derribo de la barriada de José Antonio de El Puerto se llevara a efecto han durado años, sin embargo, en tan solo dos días las máquinas ya han hecho añicos 24 de estas viviendas. Se trata de la primera hilera, la más próxima a la carretera, que ya han desaparecido por completo. Ahora desde la avenida de Sanlúcar, una de las vías con mayor tráfico de la ciudad, se puede ver la parte de la barriada de la calle Doctor Pasteur, donde el aspecto que presenta el edificio es igual o peor, con pisos, ya destrozados, que tuvieron que ser tapiados para evitar la okupación.

Esos bloques junto a los de la calle Cervantes serán también derribados una vez que la Junta llegue a un acuerdo definitivo con los propietarios que todavía no se han marchado. Si no se alcanza dicha conformidad, se iniciará el proceso de expropiación forzosa, aunque para este paso no se ha fijado un plazo concreto.

El barrio de José Antonio fue durante años uno de los mayores focos de narcotráfico de la Bahía de Cádiz. Los peores momentos se vivieron a principios de 2000 cuando se llegaron a contabilizar hasta 27 puntos de venta en un espacio de 98 viviendas.