Venta Florentina renace en Chiclana: la histórica venta que vuelve a brillar con producto de Cádiz y sabor de La Janda

La carretera del Pago del Humo suma un proyecto con historia y nueva vida. Venta Florentina reabre bajo una gerencia familiar procedente de La Janda, que por primera vez emprende su propio negocio tras años trabajando en distintos puntos de España y Reino Unido. El resultado es una venta de espíritu tradicional, con desayunos, tapas, guisos, brasas y postres caseros, pero con una filosofía muy clara: producto de proximidad, buena cocina y sabor a Cádiz en cada plato.

Desde el atún rojo salvaje de Gadira hasta la ternera retinta ecológica, pasando por verduras de la huerta chiclanera y quesos payoyos, la nueva etapa de Florentina reivindica la gastronomía local en un espacio completamente reformado, con terraza techada, barra amplia y aparcamiento propio.

¿Qué tipo de sitio es?

Es una venta familiar que ofrece desde el desayuno hasta la cena. Nueva gerencia de un sitio con historia.

En su carta podemos encontrar una gran variedad de opciones para todos los gustos GURMÉ

¿Quién o quiénes lo han puesto en marcha?

Una familia originaria de La Janda (Barbate) y sus amistades cercanas, apostando por tener un negocio propio por primera vez, después de estar trabajando para otras empresas (incluido en Tarragona, Mallorca e Inglaterra).

Una de las propuestas de Venta Florentina GURMÉ

¿Cómo es su propuesta gastronómica?

La propuesta gastronómica es ofrecer productos de proximidad, de Km.0, a un precio razonable, para que todo el mundo pueda probar los manjares de nuestra tierra: atún rojo salvaje de Gadira, carnes de ternera retinta ecológica de La Janda, cerdo ibérico de bellota, pescado fresco de nuestra costa, quesos payoyos de la Sierra de Cádiz y verduras de la huerta de Chiclana y Conil. Buscando siempre la opción más natural, más cercana y elaborando los platos típicos de la zona con estos productos.

¿Qué podemos encontrar en su carta?

Desde una rebaná de pan campero de masa madre con manteca colorá hasta un calamar de potera a la plancha, pasando por guisos y arroces con carrillada ibérica o atún de almadraba. (te paso la carta completa para que le eches un vistazo).

¿Qué tenemos para los paladares más golosos?

Para coronar una buena comida (por ejemplo: un arroz con atún de almadraba) podemos tomarnos ese último bocado dulce con postres caseros como: arroz con leche, tarta de queso, mousse de chocolate o tiramisú.

Venta Florentina en Chiclana de la Frontera (Cádiz) GURMÉ

¿Cómo es el local en el que se encuentra?

Hemos reformado una venta tradicional de carretera, con amplia terraza techada, aparcamiento gratuito exterior y una gran barra. En un futuro ampliaremos una segunda terraza exterior (para el verano).

¿Dónde está?

Se encuentra en la carretera del Pago de Humo nº5, en Chiclana (Cádiz). En esa carretera es la Venta que está más cerca de Chiclana.