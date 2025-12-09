Detenido por robar en el interior del Mercado Central de Cádiz

Cádiz

La Policía Local de Cádiz detenía en la madrugada de este 8 de diciembre a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en el Mercado Central, tras varias denuncias de comerciantes que estaban sufriendo desde hace días la sustracción de mercancía de sus cámaras frigoríficas.

La alarma generada entre los vendedores, que habían detectado la desaparición de productos almacenados para su venta, llevó a la Policía Local a establecer un dispositivo especial de vigilancia en el recinto.

Finalmente, alrededor de las 01:05 horas, los agentes sorprendieron en el interior del mercado al presunto autor, quien fue localizado entre los puestos con varias cámaras frigoríficas abiertas. El individuo no pudo explicar ni su presencia en el lugar ni el modo en que había accedido al recinto, completamente cerrado y asegurado con candados.

El mismo fue detenido en el acto y trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias oportunas antes de su puesta a disposición judicial.

Alcoholemia: triple de la tasa

Horas después, a las 05:45, durante la misma madrugada, la Policía Local detectó una infracción de tráfico cometida por la conductora de un turismo. Tras su identificación y realización de la prueba de alcoholemia, la mujer arrojó resultados de 0,86 y 0,83 mg/l en aire espirado, más del triple del límite permitido.

El vehículo fue retirado por la grúa municipal e inmovilizado en el depósito. La conductora fue denunciada como investigada no detenida por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos del alcohol.

