Herido un niño en el campo de fútbol de Puntales - La Paz tras golpearle un poste en la cabeza

Un menor jugador de fútbol base gaditano ha resultado herido esta tarde en el campo Pedro Fernández del Complejo Puntales-La Paz, después de que uno de los postes que sostienen las redes parabalones situadas detrás de la portería se desprendiera y cayera sobre él.

El niño ha tenido que ser trasladado al Hospital Puerta del Mar con un golpe en la cabeza.

El suceso se produjo alrededor de las 18:30 horas durante un entrenamiento. El 112 recibió el aviso y movilizó a los servicios sanitarios, que acudieron al lugar junto a efectivos de la Policía Local y del Consorcio Provincial de Bomberos. Los bomberos precintaron el área donde se produjo el accidente y anunciaron que revisarán el resto de postes para garantizar que no exista riesgo.

Como medida preventiva, los entrenamientos y partidos programados en esas instalaciones deportivas han quedado suspendidos hasta nuevo aviso. Así lo ha comunicado la Asociación Gaditana de Clubes Modesto y lo han confirmado fuentes municipales.

Desde la Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol han lamentado el incidente y han expresado su disposición a colaborar con la asociación y el club afectado para evitar que situaciones similares puedan repetirse. La Federación ha deseado también una pronta recuperación al joven futbolista y ha trasladado su apoyo a la familia.