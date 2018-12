VIDEO Cae José Antonio, un símbolo de la autodestrucción Comienza el derribo de esta barriada portuense, foco del narcotráfico de la provincia durante más de una década

M. ALMAGRO

Pasadas las once de la mañana de este lunes la pica comenzaba a golpear con fuerza la pared lateral de uno de los barrios de la Bahía de Cádiz donde más daño ha hecho la marginalidad y el deterioro al que empuja la droga. Una gran grúa empezaba a girar una y otra vez su brazo e iniciaba así el derribo de la barriada de José Antonio en El Puerto, foco de narcotráfico durante más de quince años y de la lucha de sus vecinos por intentar sobrevivir a la delincuencia que asoló sus casas y las convirtió en un gueto.

La demolición que se ha iniciado este lunes no se hará al completo, es decir, no caerán los cuatro edificios que forman este barrio de la ciudad, sino que se irá haciendo por fases debido a que no se ha alcanzado un acuerdo definitivo con algunos vecinos que todavía no han sido realojados. En esta primera fase, cuyo resultado más visible se estima que se prolongará durante toda esta semana, caerán los portales dos, tres y cuatro, la primera línea de pisos que da a la carretera, 24 viviendas en total. El resto queda pendiente de que la Junta y los propietarios de otras líneas de casas lleguen a un punto en común definitivo. Si no se alcanza dicha conformidad, se iniciará el proceso de expropiación forzosa, aunque para este paso no se ha fijado un plazo concreto.

El derribo, adjudicado por 39.195 euros, ha comenzado una vez que se ha conseguido salvar una serie de inconvenientes técnicos originados por un tendido eléctrico que discurría a lo largo de la fachada de los inmuebles que van a ser demolidos. La colaboración entre Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Endesa ha permitido que con la instalación de unos postes en paralelo se pueda desviar dicha línea y se hayan iniciado por los trabajos, que, en su conjunto, se prolongarán durante dos meses.

El bloque objeto de la demolición se encuentra totalmente desalojado, mientras que en los tres edificios restantes de la barriada, situados en las calles Pasteur, Doctor Fleming y Cervantes, aún quedan viviendas ocupadas por sus titulares y por familias que residen de forma ilegal en ellas, al no ser las adjudicatarias.

