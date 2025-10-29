Así es el pueblo de Cádiz donde nació el presentador Modesto Barragán: está rodeado de montañas y bosques y ríos

La provincia de Cádiz cuenta con un sinfín de pueblos que son conocidos por su belleza. Uno de ellos, además, fue el lugar de nacimiento de uno de los rostros más conocidos de la televisión andaluza como Modesto Barragán. El célebre presentador de Canal Sur es un enamorado confeso de su tierra y no duda en presumir de ella cada vez que tiene ocasión, sobre todo, del pueblo que le vio crecer.

Se trata de Ubrique, uno de los municipios más conocidos de la provincia de Cádiz que se encuentra en plena Sierra de Grazalema y forma parte de la ruta de los pueblos blancos. Durante los últimos años, además, se ha convertido en un destino muy frecuentado por el turismo rural gracias a sus numerosos encantos.

Así es Ubrique, el pueblo donde nació Modesto Barragán

La característica principal de Ubrique, que cuenta con 16.000 habitantes, es el maravilloso entorno natural que lo rodea debido a su ubicación geográfica. El municipio se encuentra completamente rodeado por sierras y montañas que cuentan con extensos bosques de pinsapos, alcornoques, encinas y otros tipos de árboles. El agua también es un elemento que está muy presente en el pueblo debido a la cercanía del río Ubrique, el arroyo de Los Cidrones y el arroyo Seco, que atraviesa por completo el municipio.

Imagen de archivo de Ubrique la voz

Aunque el encanto de Ubrique no se queda sólo en su entorno natural. Este pueblo gaditano también cuenta con un fantástico patrimonio histórico. Las diferentes culturas que han habitado la zona a lo largo de la historia han dejado su huella a través de monumentos de gran interés como las ruinas romanas de Ocuri que datan del siglo II o los restos del Castillo de Fátima, construido en los siglos XII y XIII.

Qué ver y qué hacer en Ubrique

Algunos de los lugares más recomendables para las personas que visiten Ubrique son el Caserío de la zona alta, la Fuente de los Nueve Caños, la Casa consistorial, la Casa Dintel, la Casa Solariega, el Edificio ABC (Santa María) o la Fuente de la Plaza.

El Casco Histórico de Ubrique también es un lugar de gran belleza que cuenta con calles estrechas y empedradas y casas típicas de la tipología serrana. En el pueblo, además, se celebran un gran número de fiestas de gran interés como el Día de los Gamones, la chorizá, los carnavales o la romería de San Isidro.

Su tradición peletera

Otro aspecto por el que Ubrique también es una localidad muy conocida es la peletería . El municipio tiene una gran tradición en la artesanía del cuero y las pieles que comenzó en el siglo XIX y que se ha mantenido hasta la actualidad. Ubrique, de hecho, está considerado como uno de los centros más importantes de tratamiento de cuero y pieles de España. Allí se elaboran diferentes bolsos, chaquetas, cinturones y todo tipo de accesorios que son comprados, incluso, por grandes marcas internacionales de lujo.

Imagen de archivo de una mujer trabajando la peletería en Ubrique la voz

Son algunos de los encantos de este municipio ubicado en la Sierra de Grazalema que en los últimos años se ha consolidado como un destino de referencia para el turismo rural debido a su gran encanto y su belleza.