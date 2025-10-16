Así es la montaña más alta de Cádiz: cuánto mide y cómo se puede subir al cielo de la provincia

Cádiz cuenta con un gran número de sierras que están distribuidas por varias zonas de la provincia. Algunas de ellas, además, son muy conocidas por su belleza y su gran extensión, como es el caso de la Sierra de Grazalema, un extraordinario parque natural que está situado en la zona oriental de la provincia y que está compuesto, a su vez, por diferentes sierras de menor tamaño.

Una de ellas es la Sierra del Pinar, situada al nordeste de la provincia de Cádiz entre los municipios de Grazalema y Benamahoma. Esta formación montañosa cuenta con una gran extensión de bosques de pinsapos y encinas y una impresionante cresta calcárea donde es posible encontrar picos que superan los 1.500 metros de altura, como es el caso de una montaña que tiene el privilegio de ser la más alta de toda la provincia.

El punto más alto de la provincia de Cádiz

Una de las muchas montañas que se pueden encontrar en la Sierra del Pinar es El Torreón o pico del Pinar, cuya altura alcanza los 1.648 metros sobre el nivel del mar. Es, por tanto, el punto más alto de la provincia de Cádiz seguido muy de cerca por el Pico Cerezo (1.624 metros), el Pico del Águila (1.617 metros) o el Pico del Águila (1.617 metros).

Picos más altos de Cádiz: 1 El Torreón: 1.648 metros 2 Cerezo o Mellizo: 1.624 metros 3 Pico del Águila: 1.617 metros 4 San Cristóbal: 1.553 metros 5 Pico del Monete: 1.440 metros

Todas estas montañas están compuestas por rocas sedimentarias de naturaleza carbonatada que, tras sufrir el proceso de karstificación han dado lugar a formaciones muy singulares como lapiaces o dolinas. La sierra donde se encuentra El Torreón, además, está rodeada por el mayor bosque de pinsapos del mundo, con una extensión de alrededor de 400 hectáreas. También es el hogar de un gran número de especies como el buitre leonado, la cabra montesa y algunas aves rapaces.

Imagen de archivo de El Torreón la voz

Así puedes alcanzar el pico más alto de Cádiz

Actualmente existen tres rutas que permiten acceder a la cumbre de El Torreón. Para realizar cualquiera de ellas, eso sí, es necesario conseguir una autorización previa, pues el pico se encuentra dentro de un parque natural. Esta se puede conseguir a través del Centro de Visitantes que se encuentra en la localidad de El Bosque.

La ruta más conocida es el sendero oficial, que comienza en el kilómetro 5 de la carretera A-372 saliendo desde Benamahoma en dirección a Grazalema. Esta ruta tiene una distancia de tres kilómetros y un desnivel de 700 metros. El recorrido, además, cuenta con una dificultad alta.

Otra de las rutas comienza desde el pico de San Cristóbal y atraviesa toda la cresta de la Sierra del Pinar. Tiene una distancia de nueve kilómetros y 910 metros de desnivel. La última opción para llegar al pico de El Torreón es la ruta que atraviesa la cara norte de la cima y que comienza desde la zona del pinsapar. Se trata de una ruta de gran dificultad, pues la vía es muy vertical y está muy expuesta a desprendimientos de rocas.

Son las tres opciones que existen para poder alcanzar la cima más alta de la provincia de Cádiz. Tres senderos que además, ofrecen la posibilidad de poder disfrutar de la naturaleza y de las imágenes de gran belleza que se pueden contemplar en la Sierra del Pinar, ubicada en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema.