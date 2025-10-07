En este pueblo de Cádiz puedes volar: la forma más original de descubrir la Sierra de Grazalema

Poder volar siempre ha sido uno de los mayores sueños de cualquier persona. Tener la posibilidad de elevarse en el aire y disfrutar de un paseo por el cielo es una fantasía única que, ahora, se puede hacer realidad en la provincia de Cádiz. Más concretamente, en un pequeño pueblo de la sierra.

Se trata de El Bosque, un municipio encantador situado en pleno corazón de la Sierra de Grazalema donde es posible realizar parapente, una actividad que te permitirá volar por el cielo y descubrir este rincón de la provincia de una forma increíble, además de liberar una gran cantidad de adrenalina.

¿Qué es el parapente?

El parapente es un deporte aéreo que consiste en utilizar una vela ligera y flexible similar a un paracaídas para poder volar por el cielo. Para ello, la persona debe correr ladera abajo desde una montaña o una colina para que la vela se infle con el aire. Cuando ocurre esto, el parapentista asciende hacia el cielo y puede planear y mantenerse arriba gracias a las corrientes de aire.

Imagen de dos personas haciendo parapente en Cádiz yuming

Esta actividad se suele practicar en zonas montañosas o en colinas elevadas donde haya corrientes ascendentes, pues son las dos condiciones necesarias para poder despegar. En el caso de El Bosque, el municipio se encuentra en un lugar ideal donde es posible encontrar dichas condiciones.

Información de la actividad

La empresa Yumping ofrece la posibilidad de poder realizar parapente en El Bosque. Una de sus muchas actividades consiste en una especie de bautismo en el mundo del parapente que tiene una duración de 30 minutos y un coste de 100 euros por persona. La actividad, además, se realiza en compañía de un experto y se puede hacer en grupos de cinco personas.

Se trata de una forma muy original y diferente de descubrir la Sierra de Grazalema. Las reservas se pueden hacer a través de la web de Yumping, donde también está disponible toda la información de esta actividad pensada para los más aventureros.