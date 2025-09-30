Así es el pueblo más joven de la provincia de Cádiz: se independizó en 2018 y tiene menos de 3.000 habitantes

El municipio más joven de la provincia se asienta sobre el valle del río Guadiaro. Un vergel situado entre el parque natural de Los Alcornocales, la marina de Sotogrande en Cádiz y la provincia de Málaga.

Originalmente, con un nombre que parece sacado de un cuento: Tesorillo. Según cuenta la leyenda, por la infinidad de monedas o denarios de plata que encontraron en la desembocadura del 'wad auro', ese que los árabes llamaron el río de oro, y que a la postre, río Guadiaro, sería una de las principales riquezas del pueblo porque sus aguas fertilizan sus tierras.

Érase también un marqués, llamado Martín Larios Herreros, I Marqués de Larios, con cuyo capital compró las tierras del valle del Guadiaro, que años después fueron aportadas a la Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro con la que nace la Colonia Agrícola de Tesorillo.

En 1879, los hijos del Marqués, en honor a su padre, decidieron cambiar el nombre de la Colonia de Tesorillo por el de San Martín. Y así es como los marqueses de Larios y el río Guadiaro marcaron para siempre el devenir del pueblo y de su rico entorno.

San Martín del Tesorillo se constituyó como municipio independiente de Jimena de la Frontera el 2 de octubre de 2018. Un pueblo de unos 2.600 habitantes famoso por sus naranjas y situado en un enclave turístico espectacular: entre la naturaleza virgen de los bosques de los Alcornocales y los campos de golf, las canchas de polo y la oferta náutica de Sotogrande.

San Martín del Tesorillo nace con plantaciones de caña de azúcar, y tras pasar varias décadas como potencial productor de arroz, actualmente, crecen junto a los naranjos, mangos y aguacates.

El río Guadiaro y sus afluentes, el Hozgarganta y el Genal, riegan y fertilizan sus tierras mientras que un clima cálido y suave, ideal para las frutas más exóticas, hace el resto, permitiendo exportaciones a Portugal, Italia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Lituania, Austria, Francia y por avión a Canadá, Singapur y Japón, entre otros países. Hay un puente colgante que atraviesa el Río Hozgarganta.

Río de oro

El Guadiaro es el río de oro, para fertilizar la tierra pero también para el deporte, porque en Tesorillo hay una gran afición al piragüismo, con rutas que parten del Hozgarganta y llegan hasta la desembocadura del río, junto a Sotogrande.

En deportes, tiene además mucha tradición la Carrera del Corpus, que se celebra una semana antes de la feria, con un recorrido de 7 kilómetros campo a través. A finales de verano también se celebra la carrera de obstáculos Xtreme Nature, de unos 8 kilómetros, que cada vez congrega a más participantes.

La feria del Corpus, celebrada en torno a dicho día del calendario cristiano, es la principal fiesta del pueblo. Sin embargo, goza también de gran tradición festiva el carnaval, que se ha convertido en los últimos años en una explosión de ingenio, belleza y colorido.