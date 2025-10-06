El sendero de Cádiz que te hará sentir como en el paraíso: una ruta sencilla en plena naturaleza que termina en una espectacular cascada

Muy cerca de la ciudad de Algeciras encontramos el punto de inicio del sendero del Río de la Miel. Una ruta asequible, pensada para poder realizar en familia. Un recorrido lineal de unos 6 kilómetros entre ida y vuelta y con un final en cascada espectacular.

El río de la Miel se encuentra dentro del Parque Natural de Los Alcornocales. El sendero, que circula en paralelo al curso del agua, ofrece una frondosa vegetación compuesta por alcornoques y otras especies autóctonas para hacer el camino refrescante y ofrecer unas increíbles vistas.

Pero para vistas, las que se pueden disfrutar desde el Puente de los 7 ojos, una estructura de piedra antigua que cruza el río y permite disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas.

Pero el gran premio del recorrido lo encontramos al final con la cascada de La Chorrera, donde en los días más calurosos se puede disfrutar de un refrescante baño en sus aguas cristalinas.