La ruta de senderismo de Cádiz que te hará sentir como en el Himalaya: una senda mágica en pleno estrecho

La provincia de Cádiz cuenta con un gran número de rutas de senderismo que suponen un plan perfecto para las personas que quieran disfrutar de la naturaleza, además de contemplar paisajes de gran belleza. Es el caso de un sendero que se encuentra muy cerca de Tarifa y que tiene una peculiaridad única: te puede transportar al Himalaya.

Se trata del Sendero del Buda, una de las rutas más conocidas y populares de la zona. Se encuentra dentro del Parque Natural del Estrecho y tiene una longitud de 8 kilómetros, contando la ida y la vuelta. La senda, además, permite llegar a lugares de gran belleza como la cueva del buda, la Sierra de Enmedio o el pico de la peña, situado a más de 400 metros de altura sobre el nivel del mar.

La cueva del buda

El punto más especial de esta ruta es la cueva del buda. Se trata de una pequeña cueva ubicada en una gran roca que cuenta con un gran número de figuras de buda y banderas de oración tibetanas. Es por eso que el lugar se ha convertido en una especie de santuario muy similar a los que se pueden encontrar en las rutas que se realizan por el Himalaya.

Desde este punto del sendero, además, es posible disfrutar de unas vistas impresionantes de la costa africana, la playa de Valdevaqueros, la playa de los lances, la isla de las Palomas y Tarifa.

Dónde empieza la ruta

El inicio de esta popular ruta se encuentra en el kilómetro 77 de la carretera N-340 que une Algeciras con Tarifa, donde se encuentra un punto de información del Parque Natural del Estrecho. Una vez allí, tras pasar el camping de la Peña, los senderistas deben tomar una desviación a la derecha que se dirige hasta las Casas del Torreón. En este mismo punto podrán encontrar una señalización que da inicio al sendero.

Se trata de un plan de gran interés para las personas más aventureras, que pueden disfrutar de la belleza única que tiene este maravilloso enclave natural de la provincia de Cádiz mientras sienten que están en un pequeño rincón del Himalaya.