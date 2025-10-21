Así es el municipio de Cádiz donde nació la presentadora Sandra Golpe: es conocido por su historia y su gastronomía y está rodeado de naturaleza

La provincia de Cádiz ha sido la cuna de un gran número de personas ilustres y rostros muy conocidos de nuestro país, como es el caso de Sandra Golpe, la popular presentadora de Antena 3 Noticias. A pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en Madrid, donde desarrolla actualmente su carrera profesional, mucha gente desconoce que la periodista nació en uno de los municipios más conocidos de Cádiz.

Se trata de San Fernando, una localidad que cuenta con una belleza y un encanto único. Se encuentra a pocos minutos de Cádiz capital y es conocido popularmente como 'La Isla', pues hasta finales del siglo XIX, el municipio estaba completamente rodeado por marismas y canales que lo separan de la península, de ahí que fuera una isla.

La historia del municipio

San Fernando es una localidad de 93.000 habitantes que es conocida, sobre todo, por su increíble historia. Se originó como un asentamiento estratégico que servía para la pesca y la defensa marítima, pues tenía una posición privilegiada en la bahía de Cádiz. Su nombre original era Villa de la Real Isla de León y su importancia comenzó a crecer a partir del siglo XVIII, cuando se convirtió en un centro clave para la Armada española.

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), además, la antigua Isla de León se convirtió en un símbolo de resistencia, pues nunca llegó a ser conquistada por Napoleón. Además, fue el lugar donde se gestó la proclamación de la Constitución de 1812, conocida como 'La Pepa'. Durante esta misma época, en 1810, fue cuando la localidad adoptó el nombre de San Fernando en honor al rey Fernando VII.

Qué ver y qué hacer en San Fernando

La importancia histórica que ha tenido la localidad de San Fernando hace que cuente con un gran número de monumentos de gran interés turísticos, como es el caso de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, el Ayuntamiento, el Castillo de Sancti Petri, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, el Molino de Mareas El Zaporito, el Museo Naval, el panteón de marinos ilustres o el Castillo de San Romualdo, entre otros.

Imagen del Ayuntamiento de San Fernando la voz

Las personas que visiten San Fernando también pueden disfrutar de su extraordinaria gastronomía, donde destaca el pescado y el marisco fresco de la bahía, y de sus increíbles playas, como es el caso de la playa de Camposoto. Se trata de una playa relativamente virgen de arena fina y dorada que se encuentra rodeada de naturaleza y tiene un ambiente muy tranquilo y familiar.

Imagen de la Playa de Camposoto JUNTA DE ANDALUCÍA

Su entorno natural

Otro de los aspectos más destacados de San Fernando es su fantástico entorno natural. El municipio se encuentra completamente rodeado por el Parque Natural Bahía de Cádiz, compuesto por un gran número de marismas, caños y playas que componen un paisaje de gran belleza. El parque, además, es el hábitat de un gran número de especies.

Son algunos de los motivos por los que San Fernando está considerado como uno de los municipios más populares de Cádiz. Un destino idílico para las personas que quieran visitar lugares históricos, disfrutar de una fantástica gastronomía y contemplar paisajes naturales únicos.