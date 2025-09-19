El lugar de la costa de Cádiz que ha enamorado a Martiño Rivas: «Es un lugar único, tengo muchas ganas de volver»

El South International Series Festival ha convertido a Cádiz durante unos días en una alfombra roja por la que han desfilado numerosos actores y actrices. Desde algunas estrellas de ámbito internacional como Diane Kruger, hasta otros actores nacionales muy conocidos como Paco León, Fernando Tejero, María Castro o Eva Isanta.

Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova también fueron otros de los grandes protagonistas de este evento. Los actores estuvieron presentando su nueva serie 'Ella, maldita alma' que, además, se ha rodado en la provincia de Cádiz. Es el motivo por el que Martiño, como él mismo ha confesado, se ha enamorado del lugar que fue escenario de la serie.

El gallego se enamoró de este lugar

La provincia de Cádiz es un lugar único que enamora a todas las personas que tienen la posibilidad de visitarla, como le ha ocurrido a Martiño Rivas. La cuenta de redes sociales del South International Series Festival compartió un vídeo de una breve entrevista que hicieron al actor gallego donde revela que está deseando volver al lugar donde grabó la serie 'Ella, maldita alma'.

El lugar en cuestión es Conil de la Frontera, uno de los pueblos más conocidos de la provincia de Cádiz. Sus increíbles playas de arena dorada y aguas cristalinas, su fantástica gastronomía y su ambiente animado han convertido a este municipio en todo un referente del turismo costero. Un rincón único que tiene un encanto especial y que ha sido capaz de enamorar a Martiño Rivas. «Es un lugar único. Yo tengo muchas ganas de volver», afirmó el actor en la entrevista.

Otro actor que también se enamoró de Cádiz

Martiño Rivas no es el único actor de la serie que se ha enamorado de Cádiz. Maxi Iglesias, otro de los protagonistas de 'Ella, maldita alma', también compartió un post hace unos meses en su Instagram donde destacaba otro lugar de la provincia que le había dejado sin palabras. En este caso, se trataba de Zahara de los Atunes, otro de los municipios más conocidos de la provincia donde también se han grabado algunas escenas de la serie.

Conil y Zahara son dos lugares únicos cuyo encanto ha sido capaz de cautivar tanto a Martiño Rivas como a Maxi Iglesias. Ambos han podido disfrutar de una experiencia increíble en la provincia de Cádiz grabando su nueva serie que se estrenará próximamente en Mediaset.