Diane Kruger se rinde a los encantos de Cádiz: «La ciudad es maravillosa, me ha dado tiempo cenar cerca del hotel»

Resulta complicado escuchar a Diane Kruger y ser ajeno de lo que esta modelo y actriz supone en el panorama internacional. Igualmente, hay que pellizcarse para comprobar que ni mucho menos es un sueño que la famosa Helena de Troya en la película de Brad Pitt, o la compañera de Nicolas Cage en 'La Búsqueda' esté contemplando la playa de La Caleta como un gaditano o un turista más.

Es lo que tiene esta ciudad, sus encantos en ocasiones poco reconocidos por los oriundos gaditanos. Un lugar único en el que en ocasiones no se sabe valorar lo que se tiene y la importancia de festivales como el South Series que permiten vender Cádiz a niveles seguramente impensables e inimaginables. «Lo que he visto de Cádiz me ha encantado», reconoce Kruger cuando se le pregunta por la ciudad y lo que ha podido disfrutar. «Anoche estuve incluso cenando cerca del hotel y la verdad es que fue maravilloso» añade.

Kruger explica que «nunca había estado aquí. El Falla ha sido especial, un teatro precioso. Todo es maravilloso. He estado en España varias veces, veranos en Marbella incluso. Me encanta este país», explica. Todo tras un intenso baño de masas en el templo de los 'ladrillos coloraos' en el que la actriz tuvo la oportunidad de hacerse fotos con más de un gaditano y gaditana.

Por otra parte, desvela que su pareja, el actor Norman Reedus, conocido por su papel en la serie 'The Walking Dead', «ha estado rodando mucho en España. Tenemos una casa en Francia donde pasamos mucho tiempo pero este país es mi tercer hogar, de hecho mi marido está intentado mudarse a España para quedarse aquí», destaca.

«Las madres tenemos mucha presión porque debemos ser perfectas»

La actriz presenta en el South Series la serie 'Pequeños Desastres' que será estrenada en el mes de octubre en la plataforma HBO. Al respecto, destaca lo que supone trabajar en Europa, respecto a hacerlo en Estados Unidos. «Es como un sueño trabajar y rodar en Europa, y también trabajar en Estados Unidos. En Europa todo es más personal, se forma una familia cerrada y unida. En Estados Unidos en las producciones de los grandes estudios, te abren las puertas y todo es muy de industria. Te sientes una pequeña pieza del puzzle», explica.

La actriz interpreta a una madre ama de casa aparentemente perfecta cuyo mundo comienza a desmoronarse cuando lleva a su hija al hospital con una herida en la cabeza que no se explica. Madre de un niño de seis años, la intérprete reconoce que muchas de las emociones que vive en pantalla están muy cerca de su experiencia personal. «Sé muy bien lo que supone ser madre y el juicio al que nos enfrentamos por parte de otras mujeres, especialmente en la sociedad. Me gusta que la serie muestre los diferentes tipos de crianza, el estrés que supone para las relaciones y también para los hombres», afirma.

El rodaje, por la temática en la que se trata el aparente maltrato a una niña, fue especialmente intenso para la actriz. «No fue divertido en absoluto porque es muy cercano. Las emociones de ser madre son muy intensas y todo eso está en la serie. No tuve que buscar muy lejos para llegar ahí», admite.

Kruger ha subrayado también la importancia de la comunidad femenina, tanto en la trama como en su experiencia personal. «No sé qué haría sin la solidaridad de otras mujeres. Durante el rodaje todos éramos padres y sentimos esa comunidad con mucha fuerza», explica.

Al respecto, reconoce que «ser madre es cualquier sociedad es complicada. Hay mucha presión actualmente por el hecho de ser padres. La maternidad es un periodo complicado porque muestras lo peor y lo más complicado, a la par que lo más bello porque tienes que hacerlo bien. Hay una presión porque las madres tienen que ser perfectas y hacerlo todo con facilidad y que lo debes hacer sin esfuerzo. Esta serie muestra ese momento de las madres en las que no quieren ser vulnerables y comprobar la complejidad de la maternidad».

La actriz alemana destaca los papeles que busca en su carrera. «Persigo la verdad, un personaje con verdad. Busco un personaje que refleja la vida de las mujeres y la realidad tal y como es. Es maravilloso que se le pueda dar la oportunidad a las mueres de mostrarse tal y como son«, concluye.

