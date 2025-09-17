Eva Isanta: «El personaje de 'La Cuqui' me encasilla y persigue para gente de la profesión»

Eva Isanta es una de esas actrices todoterreno que se ha convertido por derecho propio en un rostro muy conocido de la pequeña pantalla. Nacida en Ceuta, amante del teatro porque «la cultura en directo tiene otro valor», y una mujer que nos lleva acompañando desde la mítica serie Farmacia de Guardia, dando un salto más en su carrera con Aquí no hay quien viva y La que se avecina, donde aún continúa trabajando.

Recién llegada del Festival de Teatro Clásico de Mérida, la actriz caballa ha estado en el South Series de Cádiz, promocionando y hablando de la industria de las series. «Aquí, en Cádiz, todo cobra otra luz. Estoy ligada a esta tierra porque soy caballa, hace tiempo que no pertenecemos a la misma comunidad autónoma pero en Ceuta se ama Cádiz».

Isanta destaca lo que supone el certamen gaditano. «Vengo a Cádiz, no para el tiempo que yo quisiera para disfrutar de esta ciudad, pero lo suficiente para hablar un poco de la industria», explica. «Este festival es muy necesario porque el mundo de las series ha cobrado mucha importancia con las plataformas. El volumen de series que se realizan y se difunden es impresionante. Hay festivales como el de Vitoria y este de Cádiz que también es un encuentro de sinergias entre profesionales y con los espectadores. Es muy importante que este festival continúe, le auguro larga vida».

Las series viven en un gran momento. «Las plataformas dan mucha facilidad para acceder a las series. Están ligadas al entrenamiento pero también a la cultura. El cine es cultura pero también lo son las series, cultura popular. Hemos montado una sociedad en el que el tiempo que dedicamos a la cultura y al ocio se merma por el trabajo, de ahí que ver una serie permite que podamos acceder a la cultura de una manera sencilla y fácil. Todo ello no justifica que dejemos de ir al cine y al teatro, porque la cultura en directo da una dimensión totalmente distinta«.

Según la actriz ceutí las series en España se encuentran en una situación envidiable. «Las producciones que se hacen en España no tienen nada que envidiar a las del extranjero. Antes estábamos más encasillados en el mundo de la comedia y ahora apostamos por producciones más interesantes. Abarcamos más géneros. Es un proyecto de prueba - error y creo que abarcamos mucho terreno ya».

Isanta huye de la concepción negativa de la comedia. «Sigue teniendo un tratamiento de género pequeño. Hay que recordar que la comedia es drama puro porque los personajes tienen que ser grandes perdedores para reírnos de ellos. Tenemos en la cabeza que es un género pequeño y no es así. Mucha gente quiere consumir comedia para alejarse de su propio drama personal. Para cierto sector de la profesión la comedia sigue siendo un género menor, cosa que no entiendo«.

Una de las grandes comedias de este país sigue siendo La que se avecina. Una serie que ha roto moldes y con una audiencia brutal. La actriz sigue enrolada en la serie de los hermanos Caballero. «Sigue teniendo éxito y nos siguen demandando desde el público. Eso es buena señal». Eso sí, la actriz no oculta el estigma que tiene en la serie. «Me persigue el personaje de La Cuqui sobre todo para mucha gente de la profesión. Si hace bien este personaje por qué le vamos a ofrecer otro, me dicen. Hay cierto encasillamiento para algunos pero es algo que siempre sucede. Compagino y surfeo las olas, disfrutando de tener trabajo«, apunta.

Entre sus proyectos, el teatro. «Hago mucho, me gusta compaginarlo. Un espectáculo en directo es algo increíble, me gusta mucho el riesgo del aquí y ahora. Tengo también proyectos como una película de terror. Es un género en el que estoy encontrando un hueco en el que me encuentro bien», concluye.

