Fernando Tejero desvela cuál es su sueño en Cádiz

Una serie hecha por mujeres, feminista pero donde el peso de las decisiones de ellas recae en los hombres. 'Nails' es una de las apuestas de 'Sky Showtime' para el mes de octubre que ha tenido su puesta de largo en el South Series gaditano. Una obra andaluza, con dirección cordobesa e interpretación cordobesa. Porque esta serie es «blanca y para todos los públicos», tal y como explica su directora Araceli Álvarez.

Una producción en la que cuatro mujeres de diferentes edades y estratos sociales entablan una estrecha amistad a través de sus visitas regulares a un salón de belleza, enfrentándose a las expectativas de perfección y alentándolas a reevaluar sus vidas e identidades.

«Las protagonistas son 4 mujeres pero el personaje de los hombres es muy importante. Lo que pretendemos es que la gente se lo pase bien. Es bonito pensar en cómo nos sentimos», añade la propia directora.

En el reparto, actores de nivel como la gallega Cristina Castaño que sin poder estar en Cádiz, por su reciente maternidad, habla de su papel. «Una mujer muy masculina, independiente y fuerte. El giro que da el personaje cuando empieza la serie. Con mi decisión de ser madre no es un personaje que me resulte muy lejano».

«Movimientos como el South Series son muy importantes»

Y sin olvidar Andalucía, otro cordobés que adquiere un papel fundamental al ser el rol masculino de la serie, Fernando Tejero. «Hago de un terapeuta, de un 'coach' que ha dependido siempre de las mujeres».

Conocido por grandes papeles en el mundo del humor, caso de 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', o incluso en la pantalla grande con la recién estrenada 'El Cautivo' de Alejandro Amenabar, el actor andaluz reconoce que «ya era hora que cambiaran las tornas en cuanto a los papeles se refiere», explica en el sentido de que suelen ser los hombres los que tienen un rol más importante en las producciones.

Reparto de la serie 'Nails' nacho frade

«Estoy encantando de estar rodeado de mujeres, de hecho me gusta la idea de ser secundario con mujeres alrededor. En este sentido queda todavía camino por recorrer. Las mujeres siempre han estado en un segundo plano y ahora eso está cambiando», señala.

Tejero se desvive en elogios al South Series y sobre todo al hecho de que este tenga lugar en la ciudad de Cádiz. «Promover la ficción y que sea un escaparte es fantástico. Es bueno que haya festivales como este porque dan cabida a un mundo tan importante como el de las series. Además me consta que la acogida que está teniendo es fantástica y seguro que se va a prolongar en el futuro en la ciudad. Festival como el South y movimientos como este son más que necesarios», añade.

Cuestionado por lo que supone Cádiz, Fernando Tejero no tiene reparos en reconocer que «es una de las ciudades que más me gusta del mundo. Mi sueño sería vivir aquí algún día. Viva Cádiz y viva el festival. Quien no se quiere quedar a vivir en Cádiz«, concluye.