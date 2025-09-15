La Caleta, la Concha de las series internacionales

Son muchos los medios de comunicación que estos días se encuentran en Cádiz cubriendo el South Series Festival. Un certamen, que cumple su tercera edición, y que está teniendo un crecimiento exponencial de primer nivel, y eso se ve en la repercusión que tiene más allá de las fronteras gaditanas.

Muchos medios nacionales son los que estos días no pierden detalle de lo que concierne en el mundo de las series. Pero al hablar de medios no son solamente los convencionales, sino específicos que viven de esto y que en su día a día cubren la actualidad de actores, guionistas, producciones, plataformas y un largo etcétera. Todo ello fiel reflejo de lo que mueve el South, un foco internacional que pone a Cádiz en el primer nivel de un panorama que puede ser ajeno para muchos pero vital para otros tantos.

Y ello plantea el análisis y el debate. No todo lo que uno ve tiene que ser la realidad. Es decir, cada persona tiene unos intereses, unos gustos y unas aficiones, que no tienen por qué ser en este caso las series, pero ello no quita para entender y comprender que sí, que las series ponen a Cádiz en un espectro publicitario que ni el Carnaval o el propio Cádiz CF serían capaces de poner, por poner dos ejemplos claros y concisos.

Para muestra la imagen de la actriz y modelo alemana Diane Kruger. Archiconocida en Hollywood, artista relevante y protagonista de enormes superproducciones de la pequeña y gran pantalla, y que ha estado estos días en Cádiz. Su imagen posando con La Caleta de fondo no tiene precio. No hay cuantía económica que valore lo que supone ver a una actriz de primer orden posando en la enclave más conocido de la ciudad más antigua de occidente. El ejemplo se puede extrapolar a gente como Chris Brancato, guionista de la exitosa serie Narcos, o artistas de casa pero también relevantes como Fernando Trueba, Paco León, José Luis Moreno o La Húngara, protagonista también en estos días del South.

Vamos con datos. La repercusión del South International Series Festival en su primera edición tuvo un impacto económico de más de 31 millones de euros. Miles de asistentes y un reconocimiento en el sector audiovisual que lo consolidaba por entonces como un referente, sin olvidar que la organización busca posicionar a Cádiz como un epicentro del entretenimiento seriéfilo, atrayendo a profesionales, talento y espectadores.

Diane Kruger haciendo una foto a La Caleta francis jiménez

Todo en la primera edición en la que «teníamos que llamar a muchas productoras y pedir favores para que vinieran. Eso cambió en la segunda edición y ya en esta tercera, la de este año, hemos tenido hasta que dejar algunas series fuera», reconocía a este periódico el director del festival Carles Montiel.

El máximo responsable del certamen ha reconocido abiertamente que quieren seguir en Cádiz y que están empeñados en «involucrar a la sociedad gaditana, que hagan suyo el festival», destacando lo bien que se encuentra el South en la capital gaditana. Cuestión que también apoyan Ayuntamiento y Diputación, a falta de la que la Junta de Andalucía dé el paso necesario para que el certamen siga en tierras gaditanas.

La involucración de la sociedad gaditana

Con toda esta importancia, Cádiz está en el foco. La Caleta es hoy por hoy La Concha de las series nacionales e internacionales. Porque si el Festival de Cine de San Sebastián es el más relevante a nivel nacional y uno de los más seguidos fuera de España, el South Series lo es en este país y más allá.

Las series se han convertido en el cine más cercano, el doméstico. Aquel que da cabida a una gran cantidad de actores y directores, y que además permite el desarrollo de una historia de una manera más tranquila y pausada que en ocasiones no permite una cinta de hora y media o dos horas. «Las series que se hacen ahora son muy cuidadas. Han tenido un crecimiento enorme en los últimos años«, decía este domingo el actor Paco León antes de ser homenajeado en el festival.

Por tanto se puede decir abiertamente que el South Series es el festival de este ámbito más importante en España y uno de los más relevantes a nivel internacional. No son películas, pero casi que lo son, teniendo en cuenta la amplia oferta de este producto audiovisual que cada día es consumido por cientos de miles de personas en diferentes plataformas: Netflix, HBO, Amazon Prime...etc.

Sala de prensa del Palacio de Congresos l.v.

¿Es consciente la sociedad gaditana de lo que tiene con el South? Seguramente aún no, pero poco a poco y si el festival se queda en Cádiz en los próximos años el nivel de simbiosis entre la ciudad y el certamen crecerá. Los promotores del mismo entienden que el tablero de juego es fantástico, la ciudad, y que las fichas, los gaditanos, cada vez se van moviendo más en cuanto a la importancia que le dan al South. Para prueba de ello las entradas que se venden y las miradas en cada alfombra naranja.

En este aspecto, la entrada en el juego del Teatro Falla y el Teatro del Títere ha cambiado en parte el ADN del certamen, estando todo dividido en partes. Por un lado las proyecciones en ambos teatros y la atención a prensa en el Palacio de Congresos. Quizás el South ha ganado por lo que supone el Falla como emblema cultural, pero ha perdido al no estar todo concentrado en un solo lugar por las obras del edificio sita en la Plaza de Sevilla.

Sea como fuere, la relevancia e importancia del South Series debe dejar de manifiesto que es una oportunidad para promocionar Cádiz y para situar a la ciudad en niveles inexplorados hasta hace años y que debe tener una repercusión aún mayor en el futuro.