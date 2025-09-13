SOUTH SERIES FESTIVAL CÁDIZ
Vídeo: Así es el paseo en el Falla por la alfombra 'roja', (que es naranja) del South Series Festival
Cada jornada actores, actrices, productores, guionistas, artistas y gente del sector pasean por este camino antes de entrar a los estrenos. ¿Cómo es? Aquí te lo contamos
'El secreto de Cádiz': por qué la ciudad es un escenario ideal para rodajes
María Castro se emociona con el Premio de Honor en el South Series Festival
Así es una alfombra roja del South Series Festival. El Gran Teatro Falla acoge hasta el próximo miércoles la tercera edición del festival internacional de series que presenta como gran novedad al templo de las ladrillos colorados junto con el Teatro del Títere como lugares de interés del certamen además del Palacio de Congresos.
Las obras en el edificio de la Plaza de Sevilla han hecho que para esta edición tanto el Falla como el Teatro del Títere acojan las proyecciones además de que en el primero tenga lugar el protocolo y la conocida alfombra roja.
La gran curiosidad en el South Series es que la alfombra no es roja sino que es naranja lo que también llama poderosamente la atención y le da una singularidad totalmente distinta y especial.
La expectación es alta el con la presencia de muchos gaditanos que se acercan cada día a presenciar a las personas que desfilan y pasan por esta alfombra naranja que rodea el templo gaditano el templo de los ladrillos colorados protagonistas cómo la actriz alemana Diane Kruger, Paco León además de María Castro que lo hizo este viernes, o José Luis Moreno y un sinfín de protagonistas conocidos van a pasar por esta alfombra naranja de aquí hasta el próximo miércoles. Además de contar con muchísimos aficionados y personas que se acercan con curiosidad, también tiene una importante presencia los medios de comunión, sobre todo audiovisuales