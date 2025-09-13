'El secreto de Cádiz': por qué la ciudad es un escenario ideal para rodajes

Dos personas dialogando sobre una futura producción audiovisual son el hilo conductor de un vídeo promocional exhibido en la gala inaugural del South Series Festival y que muestra las capacidades de Cádiz para acoger todo tipo de rodajes una industria por la que se está apostando y que busca seguir creciendo aprovechando la presencia de representantes de la industria en la ciudad..

Una película de amor, de aventuras, de piratas, de espías, con un toque a lo Sorrentino o de romanos. El vídeo nos muestra los cambios de argumento y los cambios de escenario que hablan de versatilidad en la ciudad para encontrar opciones para una gran variedad de producciones.

«El secreto no es un secreto, siempre estuve delante de nuestros ojos», concluye este vídeo titulado 'El secreto de Cádiz'.