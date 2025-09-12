María Castro se emociona con el Premio de Honor en el South Series Festival

Con un ligero retraso sobre el horario previsto pero con la emoción y los nervios del primer día arrancaba de forma oficial la tercera edición del South Series Festival en Cádiz. Tras el desfile de actores y actrices por la alfombra naranja, llegó el momento de la gala inaugural.

María Gómez fue la presentadora de la gala y comenzó recalcando que esta cita «se ha convertido en un evento marcado en el calendario de la industria audiovisual». Unos días en los que «Cádiz se convierte en la capital mundial de las series». Un calificativo que se ha ganado no solo a base de estrenos, sino también gracias a las actividades profesionales pensadas para los trabajadores de la industria audiovisual.

Y como era el primer día, tocaba hacer la presentación de algunos de los protagonistas y con voz y voto en el festival: los jurados. Primero fue el turno del jurado del premio Ciudad de Cádiz, de nueva creación para esta edición. Posteriormente llegó el turno para el jurado de no ficción y el de ficción.

Espacio hubo también para las actuaciones musicales. Primero, con la coz de Angy y Agoney. Y, posteriormente, una emocionante interpretación de 'Cuéntame', la banda sonora de una serie que ha hecho historia de la ficción española, y que sonó maravillosa en la voz de Belén López con Añil Fernández a la guitarra.

Premio de Honor

Pero uno de los momentos marcados en la agenda de este festival era la entrega del Premio de Honor a María Castro. Óscar Higares fue el encargado de presentarla con unas palabras cargadas de cariño alabando no solo su profesionalidad, sino también a la persona. Sonora ovación para recibirla en el escenario.

La gallega reconoció estar «abrumada». «No contaba con recibir un premio en mi agenda y mucho menos un premio de Honor». La actriz tuvo palabras para su representante, su marido, sus tres hijas y sus padres. También quiso agradecer «a los que me han abierto puertas y a los que me las han cerrado porque me han impulsado a abrir nuevas ventanas».

Por último, tomó la palabra Carles Montiel, director del festival. «Las buenas historias nacen en lugares como Cádiz, porque no solo inspira, sino que cuenta y escucha y por eso no hay mejor sitio para un festival como este», comenzó. Montiel también hizo hincapié en el carácter abierto y amistoso de los gaditanos como una de las razones para ser sede de este evento.

El director también quiso agradecer el apoyo de las instituciones, «al Ayuntamiento, a Diputación cuya implicación y apoyo han sido fundamentales para el desarrollo de este festival. Su compromiso es una evidencia más de ese carácter. Y permite que el festival crezca y se alimente del carácter abierto». Quiso agradecer también «a la Junta de Andalucía. Sin el respaldo de las instituciones este festival no sería posible».

Y con esta intervención, momento para el estreno de la serie 'El Centro', dirigida por David Ulloa y que nos sumergirá en las entrañas del CNI y que llegará al público el próximo 9 de octubre.