El cocreador de 'Narcos', Premio Internacional de Honor 2025: «Recibirlo me permite estar en Cádiz»

A Chris Brancato todavía no le ha dado tiempo de enamorarse de Cádiz. Ayer estuvo en Madrid y acaba de llegar a la capital gaditana, ansioso por probar su gastronomía. «Aún no he tenido la oportunidad de visitarla pero en los próximos días intentaré verla lo máximo que pueda». Nada más llegar, se ha bajado del coche, se ha topado con La Caleta en su máximo esplendor y ha posado ante las cámaras con la mejor de sus sonrisas. El motivo por el que el cocreador de 'Narcos', entre otras series de éxito, ha venido a la capital gaditana no es otro que para recibir el Premio Internacional de Honor 2025 de South International Series Festival. «Recibir este premio es un placer porque me permite viajar y estar aquí en Cádiz», ha afirmado en la rueda de prensa.

Cádiz se convierte durante una semana en la capital de las series a nivel mundial. El South Internacional Series Festival reúne a actores, actrices, directores, productores y guionistas de renombre nacional e internacional. El evento es una oportunidad para que gaditanos y visitantes vean de cerca a los protagonistas de la gran pantalla con los que comparten tiempo libre. Pero también lo es para que los artistas y creadores conozcan a su público y establezcan nuevas redes de contacto entre ellos mismos. «El premio me da la posibilidad de venir y conocer a otros guionistas, a otros compañeros y a los espectadores de este país», ha reconocido Brancato.

El productor y guionista estadounidense ha avanzado información sobre su nueva serie, 'The Westies', una mafia irlandesa de los años setenta y ochenta que opera en Nueva York. «En la serie se mezclan dos líneas que entran en contradicción del mismo modo que en el 'Padrino de Harlem' se enfrentó la mafia contra el movimiento de lucha por los derechos civiles de la población negra», ha manifestado Brancato, quien asegura que «en esta serie va a haber asesinatos, drama, drogas, alcohol... Todo va a estar ahí metido». Su idea, en línea con sus anteriores proyectos, consiste «mezclar dos cosas que, en teoría, no tienen nada que ver la una con la otra».

Y también ha echado la vista al pasado. 'Narcos' es una de sus obras maestras y es considerada una de las mejores series de la historia. Chris Brancato ha recordado la conversación que tuvo con Netflix sobre la combinación de español e inglés en la serie. «Mis colegas me decían: 'Estás loco, no te van a dejar que hagas una serie con 60% en español'. Y Netflix dijo que sí». El motivo fue porque la plataforma quería extender sus tentáculos por América Latina. Cuestionado acerca de si la industria le permitiría actualmente producir Narcos, Brancato no lo tiene del todo claro: «Ahora, el negocio se está constriñendo bastante».

Han pasado diez años desde el estreno de 'Narcos' y la sociedad ha dado pasos hacia adelante en muchos aspectos. Uno de ellos ha sido la toma de conciencia sobre determinados temas que se tratan en las producciones audiovisuales, como el drama criminal, que ahora hace equilibrio para no caer en la romantización de los delitos de esta índole. A diferencia de cuando escribió la serie ambientada en la vida de Pablo Escobar, que lo hizo «sin pensar en los efectos que puede tener en el público», ahora sí se plantea esta «dicotomía». «Por una parte, pienso que la gente debe poder escribir lo que le dé la gana y espera que el público lo vea o no lo vea, le guste o no , sin que sea un manual de cómo cometer delitos. Y, por otra parte, sí que me planteo a veces si lo que yo escribo puede tener el efecto de glorificar o romantizar el que se cometan delitos», ha confesado. Para su nueva serie, ha reflexionado mucho sobre este tema. «Lo que he hecho es incluir a otra familia que es incluso peor para de una forma u otra hacer buenos a Los Westies».

No es ninguna sorpresa que al creador estadounidense le atraiga el lado más sombrío del ser humano. «Mis series son oscuras pero no soy ningún criminal. Solamente me fascina la mentalidad de una persona que roba o mata a otra. Es algo que yo no comprendo en la vida y escribo para explorarlo», respondió con humor. Además, impulsado por escribir lo que le gusta ver, Chris Brancato intenta siempre diferenciarse de la amplia oferta audiovisual que existe sobre el crimen organizado, que «siempre es lo mismo y más de lo mismo», a partir de su punto de vista.

Chris Brancato, que se ha animado a dar sus primeros pinitos en español, se ha mostrado predispuesto a trabajar en España: «Me gustaría grabar en España. ¡Háganme una oferta, por favor!». Quien sabe si en el futuro, es un guion lo que le trae de nuevo a Cádiz.