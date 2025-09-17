Sin recursos pero con 'Coraje': la película de dos gaditanos que promete «tocar la fibra» a la industria audiovisual

José Manuel Rebollo no se planteó otro lugar para materializar la idea que le daba vueltas en la cabeza. «¿Para qué me iba a ir a otra ciudad? Soy de aquí y la esencia es aprovechar lo que tienes alrededor». Sencillo. Cortita y al pie. Y si esa ciudad de la que eres es Cádiz por qué ibas a buscar afuera otro escenario. «Qué mejor lugar que este para abrirnos...», afirmó el director de la película. Tras once días intensos de rodaje por las calles gaditanas, 'Coraje' está a escasas semanas de ver la luz en la gran pantalla.

En el coloquio 'Rodado en Cádiz', organizado por South International Series Festival con el objetivo de «promocionar la industria local», también estuvieron presentes Beatriz Gandullo, teniente de Alcalde de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de Cádiz Film Office, el reconocido actor Antonio Dechent, que forma parte del reparto de actores junto a su amiga Montse Torrent, 'culpable' de que se embarcara en el proyecto; y Rafael Caballero, productor jerezano de 'Coraje' que ha puesto su grano de arena en súper producciones de la talla de 'The Crown', 'Nowhere' (Netflix) o 'García' (HBO).

La película trata de Loli, una actriz gaditana que tiene ya 60 años y que ve muy difícil cumplir su sueño de ser protagonista de una película. Sin embargo, se le presenta la oportunidad de hacerlo para una producción de muy bajo presupuesto y en la que tendrá que ir disfrazada con una máscara de monstruo. La película pone de relieve las dificultades de un sector que está repleto de 'Lolis', actores y actrices que ven cómo sus sueños de aparecer en la gran pantalla se esfuman. «Creemos que al sector le va a tocar la fibra porque hay muchas personas que se sienten como la protagonista», reconoció el productor de 'Coraje', quien explicó el reto que le supuso pasar de trabajar en proyectos con gran respaldo económico a hacerlo en uno en el que el presupuesto es mucho más ajustado: «Plantear una producción sin recursos te hace pensarlo todo más».

En 'Coraje', según Caballero, se habla, además de la historia personal de Loli, del «equipo humano» que hay detrás de una producción. «Una producción audiovisual tiene una parte técnica y otra artística, pero lo que une ambas partes es la humanidad».

Uno de los protagonistas es Antonio Dechent, quien como hizo en su momento con 'Malviviendo', apuesta de nuevo por un proyecto arriesgado pero que cuentan con «trasfondo». «Cuando uno participa en un proyecto pequeño, siempre hay un plus de algo. En este caso, es que yo soy amigo de Montse Torrent y me pidieron hacer el favor», reconoció Antonio Dechent, que catalogó la película de «milagro» porque detrás de la vida personal de Loli se crea «un tapiz donde estás viendo una película entera». Dechent confesó que fue a ver la película «sin ninguna esperanza» y se llevó una grata sorpresa. «Para mí ha sido un placer. Rebollo lo tenía muy claro para obtener este resultado con tan pocos mimbres».