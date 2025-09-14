Cádiz aplaude y homenajea con honores la trayectoria de Paco León

Paco León ha recibido este domingo el Premio de Honor 2025 del South International Series Festival en el Gran Teatro Falla de Cádiz. La trayectoria del artista, conocido por su personaje de Luisma en la serie Aida, ha sido reconocida en una gala bastante emotiva en la que se ha proyectado un capítulo especial de la famosa serie televisiva.

Había ganas en Cádiz de ver a Paco León, pero también a Melani Olivares, quien interpretó durante años a Paz, el gran amor de Luisma en Aida. Ambos han llegado juntos a la gala y han desfilado por la alfombra naranja, que no roja, del Falla ante una expectación. Más de cuatrocientas personas esperaban con ganas y entusiasmo que ambos hicieran acto de presencia.

Ambos han recibido el cariño de la ciudad de Cádiz, y han respondido haciéndose multitud de fotografías y firmando autógrafos a todo aquel que se lo pedía. «Vivan los novios» les han llegado a gritar los centenares de gaditanos que llevaban esperando «desde las seis y media de la tarde», como comentaba un joven del público.

Melani Olivares le entrega el premio

El actor sevillano fue recibido con vítores y aplausos a su llegada al interior del Gran Teatro Falla. La presentadora de la gala, Concha Ortiz, ha destacado sobre Paco Leon que «es un artista andaluz del que nos sentimos orgullos» y lo ha definido como «una figura fundamental del audiovisual español que ha sabido reinventarse durante sus dos décadas de trayectoria». Un vídeo ilustró la trayectoria del sevillano.

Melani Olivares fue la encargada de darle el Premio de Honor 2025 a Paco León. «Si como actor he aprendido tantísimo de ti, ya que empecé a hacer comedio contigo, como director te digo que has hecho un trabajo tan bonito y espero seguir trabajando contigo, te mereces todos los premios del mundo».

«Luisma me lo ha dado todo»

El artista se mostró emocionado. «Voy a hacer lo que pueda, esto es una papeleta ahora, porque te dan premio y uno aquí es agradecido y hay que estar a la altura».

«Estoy en el Gran Teatro Falla con medio Cádiz esperando en el templo del ingenio y creo que no voy a estar a la altura».

Se ha sentido «muy orgulloso y privilegiado de ser profeta en mi tierra, esta la considero mi tierra, el calor y el cariño del Teatro Falla». Ha mostrado su agradecimiento a la organización del festival «por haberme tenido en consideración».

«Yo he hecho muchas cosas, tengo ya una edad, pero básicamente lo que más ha calado ha sido Aida y el Luisma, que me lo ha dado todo».

Posteriormente se proyectó un capítulo especial de Aida, que según comentó Paco León «se lio tanto cuando salió que fue censurado».

La trayectoria de Paco León

La organización del South ha reconocido la dictada trayectoria del actor, director, productor y guionista. La fama le llegó al sevillano de la mano de la televisión por programas como Homozapping, pero sobre todo por su papel en Aida interpretando a Luisma, personaje por el que consigue un premio Ondas, dos TP de oro, tres Fotogramas de Plata y un premio de la Academia de la TV.

Además, le ha puesto la voz a Álex, el león de Madagascar en sus tres entregas. Es el co-creador de The Iole, espectáculo de teatro, circo y cabaret, que después de cientos de representaciones en España ha viajado a ciudades como París, Milán o Buenos Aires.

En cine participa como actor en películas como Dieta Mediterránea, La dama boba, Tres bodas de más, Embarazados o TOC TOC; pero es como director de su primera película, Carmina o revienta, cuando consigue la nominación al Goya como director novel. Carmina y Amén y Kiki, el amor se hace le consolidan como director con el beneplácito de la crítica y el público.

Entre sus últimos proyectos destacan Uno Equis Dos, una película de Alberto Utrera, que se estrenó en cines el pasado 8 de agosto, y Miss Carbón, que vio la luz el pasado 12 de junio.