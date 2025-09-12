South Series Festival en Cádiz 2025: fechas, entradas, actores participantes y programación completa

La tercera edición del South International Series Festival vuelve a Cádiz del 12 al 17 de septiembre de 2025 con una programación que incluye 9 estrenos mundiales, 10 estrenos en España y 4 estrenos de futuros proyectos.

Dónde y cómo comprar las entradas

Según ha informado la organización, las entradas para todas las proyecciones pueden adquirirse desde este martes, 2 de septiembre, a través de la web oficial del festival. Además, a partir del 11 de septiembre estarán disponibles en la taquilla del Teatro del Títere «La Tía Norica».

Las entradas para la gala inaugural y la proyección de El Centro (Movistar Plus+ y Fonte Films), que abrirá oficialmente el festival, estarán disponibles desde el 9 de septiembre.

Programación destacada

La programación se inaugurará el 12 de septiembre en el Gran Teatro Falla con la premiere mundial de El Centro, seguida del estreno de Cuando nadie nos ve (HBO Max) en el Teatro del Títere. Entre los nombres confirmados para esta edición figuran Diane Kruger, Paco León, Fernando Tejero, Paris Lees, Marimar Vega, Fernando Trueba, Martiño Rivas, Melani Olivares y Astrid Bergès-Frisbey, entre muchos otros.

Como novedad, la actriz María Castro recibirá el Premio de Honor 2025 en la jornada inaugural, sumándose así a los reconocimientos ya anunciados para Chris Brancato y Paco León.

Espacios y actividades

El festival amplía sus sedes con la incorporación del Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere, que se suman al Palacio de Congresos.

Además de los estrenos, South contará con secciones como Spotlight, Revival y una completa agenda de industria con conferencias, mesas redondas y encuentros profesionales.

South Series, día a día

Sábado 13

El público podrá disfrutar también de Invisible (distribuida por Disney+ y producida por Áralan Films y Morena Films) y de Sense FilTRES (3Cat), en la categoría de Ficción, que aportará un soplo de irreverencia y actualidad con Nico Ariso como embajador. Desde Francia llegará Bardot, serie documental producido por TimpelPictures y distribuido por Fremantle, que se estrenará próximamente en Movistar Plus+ y se presentará dentro de la novedosa sección Spotlight. Cabe destacar que este título será presentado por Javier Miranda, director de Alcances, dentro del acuerdo alcanzado entre el festival documental y South, con el objetivo de establecer sinergias. No será la única cita común, ya que también Paco Ruiz, coordinador de producción presentará la docuserie sobre La Húngara (lunes 15) y, el ya nombrado director, forma parte del jurado oficial de «No Ficción» de South.

Uno de los principales focos del sábado 13 estará sobre Diane Kruger (Troya, Malditos Bastardos o En la sombra), una de las grandes estrellas que visitarán Cádiz este 2025, presentando Pequeños desastres, producida por Roughcut Television en asociación con Fremantle y adquirida en España por HBO Max: un intenso drama que explora los límites de la amistad y la maternidad.

Domingo 14

El domingo 14 estará marcado por ser el día del homenaje a Paco León y la proyección especial de un capítulo de Aída, en la novedosa sección Revival, y también jornada para la épica con Nibelungos: La guerra de los reinos, serie de gran impacto visual que combina historia, mitología, romance, magia y acción. Está producida por Constantin Film en colaboración con RTL y se estrenará próximamente en Movistar Plus+. Desde la animación, La Morenita. Historia gráfica de la Virgen de la Cabeza, producida por Huri TV en colaboración con Canal Sur TV, ofrecerá un original acercamiento a la tradición mariana andaluza. También se proyectará TikTok, un réseau sous influence (TikTok, The War of Data), una coproducción internacional de Morgane Production que analiza las implicaciones geopolíticas de la plataforma. También esta jornada será la de la presentación de Ella, maldita alma, de Mediterráneo Mediaset España, y de Making Manson, de Renowned Films.

Lunes 15

Un día después será el turno para la entrega del premio internacional de honor a Chris Brancato, siendo esta una jornada en la que la música y la cultura popular tomarán protagonismo con La Húngara: Toma que toma, estreno mundial de la docuserie producida por LyoMedia para Mediaset Infinity, que repasa la vida y trayectoria de la icónica cantante, con participación de C. Tangana y Antonio Carmona, y que contará con la presencia de la propia artista en el festival, así como con el también estreno absoluto de Una historia muy heavy, de RTVE Play y Magnetika Films, que nos narra la historia del heavy metal en España, de la mano de Barón Rojo y Obús. En el plano internacional, el lunes será la fecha para que la periodista y activista Paris Lees presente What it feels like for a girl, de Filmin y Hera Pictures, ITV Studios, junto al actor Laquarn Lewis. La jornada concluirá con el estreno de Romi, serie producida por Joko TV (Producciones Mandarina) para Mediaset España, que combina procedimental e intriga en torno a una detective privada con discapacidad auditiva, participando María Cerezuela, Elena Irureta, Edurne Azkárate, Natalia Millán y Asier Etxeandía.

Martes 16

El martes 16 será otra jornada cargada de estrenos y avances. Canal Sur Televisión presentará en la sección Avances Los Chorys, con la presencia de sus protagonistas Yeyo Llagostera y Francisco Ortiz, y Las Tres Mil celebran la vida con el influencer Manuel Jimenez. Dos de los platos fuertes del día vendrán de la mano de SkyShowtime, plataforma que llevará a Cádiz el estreno en España de Atomic, comedia de acción y aventuras, mientras que Vulnerables de Atresmedia y Onza Entertainment, se presenta como un estreno mundial sobre jóvenes y salud mental que contará con la asistencia de la influencer Claudia Campillo. El otro gran estreno que acogerá South en dicha jornada, de Skyshowtime, será el estreno mundial de Nails: una comedia creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, que llegará a Cádiz acompañada de un reparto de primer nivel, como son Gracia Olayo, Teresa Cuesta, Marimar Vega y Fernando Tejero. En paralelo, se proyectará The Agent – The Life and Lies of My Father, docuserie de NRK ganadora en Cannes Series 2025, que contará con la participación de su equipo creativo.

Miércoles 17

El 17 de septiembre, jornada de clausura, South pondrá el foco en dos propuestas muy distintas, con Una perra andaluza de Copodenieve Producciones, dentro de la sección Sur, una mirada íntima y personal al territorio y la identidad, que contará con la presencia de las actrices Sara Perogil y Fabiola Martínez, y el estreno en España de Futuro desierto, producida por Gaumont, un thriller de suspense y ciencia ficción dirigido por Lucía Puenzo, con un tono cercano a Black Mirror, que reflexiona sobre la inteligencia artificial y los límites de la humanidad, protagonizado por José María Yazpik y Astrid Bergès-Frisbey, presente en el festival.

Dentro de este repaso a las citas 2025 de la programación de South, Javier Miranda, director de Alcances, también presente en la rueda de prensa, ha incidido en que «South y Alcances son dos ofertas complementarias que enriquecen la difusión del audiovisual en Cádiz. En un mundo que a veces exalta la diferencia, la gente de la cultura está obligada a buscar los puntos de contacto y no los que nos separan».