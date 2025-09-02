María Castro recibirá el Premio de Honor 2025 en la gala inaugural de South International Series en Cádiz

La Voz de Cádiz 02/09/2025

Actualizado a las 12:24h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Cádiz se prepara para acoger, del 12 al 17 de septiembre, la tercera edición del South International Series Festival, una cita que consolidará a la ciudad como uno de los grandes escaparates internacionales de la ficción televisiva. El festival, organizado por Womack Group con la Diputación de Cádiz como Official Organization, traerá nueve estrenos mundiales, diez estrenos en España y cuatro presentaciones de futuros proyectos.

En la rueda de prensa de presentación, celebrada en la Diputación de Cádiz, participaron su presidenta Almudena Martínez, el alcalde de Cádiz Bruno García, el director de Alcances Javier Miranda y el director de South, Carles Montiel, quien anunció como gran novedad que la actriz María Castro recibirá el Premio de Honor 2025 en la gala inaugural. La intérprete gallega, con más de 25 años de carrera y reconocida por trabajos en Amar es para siempre, Sin tetas no hay paraíso o La promesa, se suma así a los nombres de Chris Brancato y Paco León, también premiados en esta edición.

Nacho Frade

La premiere de El Centro

El festival arrancará el viernes 12 en el Gran Teatro Falla con la premiere mundial de El Centro, de Movistar Plus+ y Fonte Films, seguida del estreno en España de Cuando nadie nos ve (HBO Max) en el Teatro del Títere. La alfombra roja, que este año se instalará en las puertas del Falla, precederá a la gala inaugural, presentada por la televisiva María Gómez.

La programación contará con la participación de grandes nombres del panorama nacional e internacional como Diane Kruger, Paco León, Fernando Tejero, Paris Lees, Marimar Vega, Fernando Trueba, Martiño Rivas, Melani Olivares o Astrid Bergès-Frisbey. Entre las citas destacadas figuran el estreno de Pequeños desastres, protagonizada por Kruger, el homenaje a Paco León con la proyección de Aída en la sección Revival, o la docuserie La Húngara: Toma que toma, producida por LyoMedia para Mediaset Infinity.

Impacto económico

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, destacó que South es «cultura, talento y motor económico», recordando que en 2024 el festival generó un impacto superior a 12,5 millones de euros, reunió a más de 21.000 asistentes y acreditó a 281 periodistas con una audiencia global de más de 500 millones de personas. Por su parte, el alcalde Bruno García subrayó que la cita «consolida a Cádiz como ciudad de cultura» y valoró la incorporación de nuevos espacios como el Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere, que se suman al Palacio de Congresos.

NAcho frade

Con estrenos, homenajes y la presencia de grandes figuras, South International Series Festival 2025 refuerza la posición de Cádiz en el mapa audiovisual internacional, a la vez que impulsa la industria cultural y el turismo en la provincia.