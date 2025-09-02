Entradas y programación de South Series en Cádiz: todo lo que debes saber

Las entradas para todas las proyecciones pueden adquirirse desde este martes, 2 de septiembre

La tercera edición del South International Series Festival vuelve a Cádiz del 12 al 17 de septiembre de 2025 con una programación que incluye 9 estrenos mundiales, 10 estrenos en España y 4 estrenos de futuros proyectos.

Dónde y cómo comprar las entradas

Según ha informado la organización, las entradas para todas las proyecciones pueden adquirirse desde este martes, 2 de septiembre, a través de la web oficial del festival. Además, a partir del 11 de septiembre estarán disponibles en la taquilla del Teatro del Títere «La Tía Norica».

Las entradas para la gala inaugural y la proyección de El Centro (Movistar Plus+ y Fonte Films), que abrirá oficialmente el festival, estarán disponibles desde el 9 de septiembre.

Programación destacada

La programación se inaugurará el 12 de septiembre en el Gran Teatro Falla con la premiere mundial de El Centro, seguida del estreno de Cuando nadie nos ve (HBO Max) en el Teatro del Títere. Entre los nombres confirmados para esta edición figuran Diane Kruger, Paco León, Fernando Tejero, Paris Lees, Marimar Vega, Fernando Trueba, Martiño Rivas, Melani Olivares y Astrid Bergès-Frisbey, entre muchos otros.

Como novedad, la actriz María Castro recibirá el Premio de Honor 2025 en la jornada inaugural, sumándose así a los reconocimientos ya anunciados para Chris Brancato y Paco León.

Espacios y actividades

El festival amplía sus sedes con la incorporación del Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere, que se suman al Palacio de Congresos.

Además de los estrenos, South contará con secciones como Spotlight, Revival y una completa agenda de industria con conferencias, mesas redondas y encuentros profesionales.