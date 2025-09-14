Paco León: «Cádiz sería Mónaco si monetizara la comedia»

«Mi papel de Raquel Revuelta y el de Luisma». Paco León lo tiene claro como la mayoría de espectadores de este país. Sus dos grandes interpretaciones, amén de su labor como director en las reconocidas películas con su progenitora, Carmina Barrios, han hecho que la trayectoria del actor consiga un impulso reservado para unos pocos.

Cádiz rinde homenaje al intérprete curtido en las escuelas de teatro andaluzas de su Sevilla natal. Porque hablar de Paco León es hacerlo del ingenio espontáneo y del arte hecho a sí mismo. Andaluz por los cuatro costados, con un acento que no esconde, y el reconocimiento a modo de de Premio de Honor que el South Series Festival entrega al actor «aunque aún me queda mucha carrera por delante», dice entre risas.

Este domingo el Gran Teatro Falla se llenará para realzar la carrera del sevillano. «Me consta el calor de los gaditanos porque lo estoy recibiendo ya. Es raro recibir un premio de honor con mi edad, aunque por supuesto se agradece, pero al ser un reconocimiento así ya te pone en un sitio importante considerándome aún una promesa. Parezco una vieja gloria», afirma de nuevo soltando una carcajada.

Distinción que le llega en Cádiz, capital del humor y lugar donde León se encuentra más que cómodo. «Considero Cádiz mi tierra y es un honor recibir un premio siendo cómico, que suelen ser poco premiados, y hacerlo en esta ciudad. Me siento reconocido y querido, de hecho en Sevilla decimos que solo hay una cosa superior a ser sevillano y eso es ser gaditano», explica sin tapujos.

El actor habla de su trayectoria y como llega la comedia a su vida. «En segundo de interpretación descubrí mi faceta cómica como a Spiderman cuando le pica la araña y le salen telarañas de las manos. El público se reía en una interpretación en la carrera y me di cuenta que valía para esto. Luego estudias muchas técnicas y el 'clown' ayuda mucho. He aprendido de gente como Carmen Machi y he tirado siempre de intuición. La risa y la comedia produce una magia rara que se te escapan, hay cosas que no terminas de entender, por eso defiendo la comedia como vehículo para contar cosas, me interesa una comedia rellena de poesía y humanidad, que tenga valores«.

Hablar de comedia en Cádiz son palabras mayores. La ciudad del ingenio y la risa, la ciudad del Carnaval. «Esta es la capital del ingenio. Cádiz sería Mónaco si se monetizara, como yo he hecho, la comedia. La gente aquí sería multimillonaria. Hay ingenio por metro cuadrado superior al de toda la humanidad«, reconoce. Y es que tal y como explica el actor »la comedia está mucho en la calle y como decía Azcona no se acaban las historias si uno pone el oído en el autobús y en la calle. Soy muy defensor de lo popular como inspiración«.

«El personaje de Luisma es una mochila lujosa y complicada, pero de la que siento orgullo»

'Aída y Vuelta' es el nuevo proyecto del sevillano. La continuidad de la serie que encumbró a artistas como Carmen Machi, Melanie Olivares, Ana Polvorosa, Miren Ibarguren o Mariano Peña, entre otros. Ahora será un largometraje, que ya se está rodando, dirigido por el propio actor que no olvida al Luisma.

«El personaje de Raquel Revuelta en Homo Zapping fue un impulso importante pero evidentemente el Luisma fue clave, ya que estuve diez años haciendo ese personaje por el que muchas personas me reconocen. Es una mochila lujosa y de plumas complicada de llevar pero de la que me siento orgulloso«, destaca León.

Deja claro el enorme impulso que han recibido las series en los últimos años. «Han subido muchísimo su nivel, tanto que hacen necesarios festivales como este con un abanico de propuestas muy grande. Hacer un retroceso a lo que fue Aida y producirlo otra vez ha sido muy interesante. No sé lo que será lo próximo, dicen que las carreras de los actores comienza a los 50 años», explica en referencia a los proyectos que tiene por delante.

Paco León, en rueda de prensa nacho frade

Como actor y hombre de la cultura de este país, siente la obligación de estar comprometido con diferentes causas, aunque huye de la demagogia que en ocasiones se crea sobre ese compromiso de los actores con lo que les rodea, caso de la guerra en Gaza. «Me comprometo con lo humano. No me siento cómodo con temas políticos. Obligar a todo el mundo a comprometerse porque tiene un altavoz no es bueno. Están pasando cosas como lo de Gaza que es flagrante y sangrante, aunque mucha gente lo quiere politizar y es insoportable. No obstante, entiendo que es complicado estar al margen de todo ello«.

Por otra parte, el actor y director sevillano pide un mayor apoyo institucional al mundo de la cultura. «En muchos sitios el teatro es un sector bastante precario. He hecho danza contemporánea que es más precario aún. Las políticas culturales son raquíticas, creo que invertir en educación y cultura siempre es poco. Estudié en una escuela de teatro que ya no existe pero en la que se invirtió mucho y de mi escuela hay mucha gente trabajando. Eso es un ejemplo de cómo invertir en educación y cultura y que suele ser rentable en el tiempo», explica.

Momentos previos a que en la noche de este domingo el Falla gaditano se rinda a su trayectoria. ¿Discurso preparado? «No me fastidies el día que estoy en Cádiz», desvela entre risas. «Seguro que algo me saldrá», concluye.