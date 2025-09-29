Una influencer afirma que esta playa de Cádiz es como Los Ángeles: «Tenéis que venir sí o sí»

Miles de personas procedentes de toda España viajan cada verano hasta Cádiz para disfrutar de su fantástica costa, donde es posible encontrar unas playas paradisíacas que nada tienen que envidiar a otras playas del mundo. Una de ellas, incluso, ha sido comparada por una joven influencer con una playa de Los Ángeles.

Se trata de Marta Baos (@martabaosg), una joven creadora de contenido que estuvo disfrutando este verano de las playas de Cádiz y se enamoró de una en concreto que tenía unos colores extraordinarios para hacer fotos al atardecer: «Spot precioso en Cádiz para hacer fotones», afirma en la descripción de su vídeo.

La playa que ha enamorado a esta influencer

La playa que esta joven ha comparado con Los Ángeles es Sancti Petri, uno de los lugares más conocidos de la costa de Cádiz. Esta playa es un auténtico paraíso de arena fina y dorada y agua cristalina que, además, se encuentra rodeada por un fantástico entorno natural. En Sancti Petri, además, es posible disfrutar de unos atardeceres mágicos, como ha explicado esta creadora de contenido en su vídeo.

«Parece literalmente que esté en Los Ángeles, pero es Cádiz. Y es que sí, chicas, podéis conseguir estos fotones si veraneáis por la costa de Cádiz, porque en la playa de Sancti Petri, Chiclana, existe este spot precioso», afirma la joven.

Hay que ir a una hora concreta

Para poder disfrutar de este espacio maravilloso para hacer fotos hay que ir a una hora concreta del día. María Baos, en este caso, afirma que es necesario ir al atardecer para conseguir que la foto tenga unos colores únicos: «Tenéis que venir sí o sí en la hora del atardecer».

Como se puede ver en las imágenes compartidas por la creadora de contenido, los salientes rocosos de la playa de Sancti Petri adquieren un color anaranjado cuando reciben la luz del atardecer, siendo un lugar fantástico para realizar fotografías. El horizonte, además, mezcla los colores amarillentos del sol y los azules del cielo, componiendo un fondo perfecto para las imágenes.