Un bilbaíno afirma esto sobre las playas de Cádiz: «No se pueden decir palabrotas, pero...»

La provincia de Cádiz es uno de los principales destinos vacacionales del país en los meses de verano. Durante esta época del año, los municipios costeros gaditanos reciben la visita de miles de turistas procedentes de toda España que buscan disfrutar de la increíble calidad de sus playas.

Es el caso de un hombre de Bilbao que está disfrutando de unos días de vacaciones en una de las playas más conocidas de la costa de Cádiz y ha sido entrevistado recientemente por Tuya TV, una televisión comarcal que se dedica a cubrir información de varios municipios del litoral gaditano.

Así se sentía en la playa de Sancti Petri

En uno de los programas de Tuya TV, un reportero se acercó hasta un bilbaíno que estaba disfrutando de un día de playa en Sancti Petri y le preguntó qué pensaba de esa playa. El hombre, ante la pregunta del reportero, fue muy claro: «Se está de p*** madre. No se pueden decir palabrotas, pero se está de p*** madre».

El leve viento de levante que había en la playa no pareció importarle en absoluto a este hombre de Bilbao, que según cuenta, tuvo en cuenta las recomendaciones de los vecinos para saber dónde había que situarse en la playa para que el viento no le afectara demasiado.

Su opinión sobre Chiclana

Durante su breve entrevista, el bañista bilbaíno también se deshizo en elogios hacia Chiclana cuando el reportero le preguntó qué es lo que más le gusta de esta localidad: «El acento, la gente es muy maja, muy agradable, la verdad, las cosas como son. Nos gusta mucho a nosotros».

La playa de Sancti Petri es un auténtico paraíso que enamora a todas las personas que tienen la oportunidad de visitarla, como le ha ocurrido a este hombre de Bilbao que ha elegido la costa de Cádiz para pasar unos días de vacaciones y está disfrutando de una experiencia única.