Un canario se queda sin palabras al descubrir este rincón de Cádiz: «Madre mía, cómo viven los de aquí»

Un canario viaja hasta Cádiz y se queda sin palabras al descubrir este lugar

Cádiz cuenta con un gran número de rincones únicos. Es el motivo por el que todas las personas que tienen la oportunidad de visitar la ciudad se enamoran de su encanto, como le ha ocurrido recientemente a un joven canario que ha estado visitando Cádiz y se ha quedado sin palabras al descubrir un lugar concreto.

Se trata de @arimrrero, que ha publicado un vídeo en sus redes sociales hablando de uno de los lugares más privilegiados de la ciudad. «De verdad que deberían venir a Cádiz sólo por este sitio», afirma el joven canario en el vídeo, que ya cuenta con más de 600.000 reproducciones en TikTok.

El joven se enamoró de este rincón de Cádiz

El lugar que visita el joven canario en el vídeo es Calachica, una espectacular terraza de Cádiz que fue inaugurado el pasado viernes 29 de agosto. Se encuentra en la Punta San Felipe y aspira a convertirse en un nuevo referente de ocio diurno en la ciudad.

El espacio ha sido diseñado por Chiringuitour S.L., de los gaditanos Omar Osuna y Raúl Cueto, y es un lugar ideal para disfrutar de una copa o un cocktail con unas vistas privilegiadas de fondo. Calachica, además, cuenta con un paseo elevado que conecta con la Muralla de San Felipe, ofreciendo unas vistas 360 grados de la ciudad y del puerto.

Sus increíbles vistas

Uno de los mayores encantos que ofrece Calachica son sus increíbles vistas. La terraza se encuentra justo al lado del mar y dispone de una espectacular piscina infinita y unas camas balinesas que ofrecen unas vistas increíbles del mar, del Baluarte de la Candelaria de fondo y de los mágicos atardeceres de Cádiz.

«Lo de este sitio de Cádiz… No tiene sentido. Estás con la musiquita aquí, cama balinesa y toma (Mostrando el atardecer). Este sitio de Cádiz es una auténtica locura. Madre mía, cómo viven los de Cádiz. Vienes aquí y tienes ahí el atardecer to' guapo», afirma este joven canario, que se ha quedado sin palabras al descubrir este rincón de la ciudad.