Nuria Roca se enamora de este restaurante de la costa de Cádiz con dos estrellas Michelín: «La merluza más bonita que me he comido»

El litoral gaditano se ha convertido en un destino muy frecuente para algunos rostros muy conocidos de nuestro país, que han encontrado en Cádiz un lugar ideal para poder disfrutar de unas playas extraordinarias y una gastronomía única. Es el caso de Nuria Roca, que ha pasado unos días de vacaciones en uno de los hoteles más espectaculares de la provincia.

La presentadora ha podido disfrutar de una experiencia única junto a su marido Juan del Val y sus tres hijos, como se ha podido ver en las numerosas imágenes y vídeos que ambos han compartido en sus redes sociales. Nuria Roca, además, ha querido destacar un restaurante que le fascinó y en el que disfrutó, según cuenta, de «la merluza más bonita» que se había comido nunca.

El restaurante que enamoró a Nuria Roca

El restaurante que estuvo disfrutando Nuria Roca durante sus vacaciones en Cádiz fue Alevante. Se trata de un increíble restaurante que se encuentra dentro del Palacio Sancti Petri Gran Meliá, ubicado en Chiclana. Está dirigido por los chefs Ángel León y Cristian Rodríguez, cuya propuesta, según explica el propio hotel, «combina la sabiduría de los pescadores locales con una creatividad sin límites».

Su carta incluye algunas de las creaciones más emblemáticas e innovaciones más sorprendentes de Ángel León, siendo el producto local y fresco procedente del mar el gran protagonista. El restaurante, además, posee dos Estrellas Michelín y dos Soles Repsol y cuenta con un menú degustación que ofrece la posibilidad de disfrutar de unos platos únicos.

Se alojaron en este increíble hotel

Además de vivir una experiencia gastronómica increíble en Alevante, tanto Nuria Roca como Juan del Val pudieron disfrutar de una fantástica estancia en uno de los hoteles más espectaculares de la costa de Cádiz. El Palacio de Sancti Petri Gran Meliá es un increíble complejo de cinco estrellas que se encuentra en un lugar privilegiado como la Playa de la Barrosa.

Imagen de una de las terrazas del hotel melia hoteles

El hotel se encuentra en un antiguo palacio neomudéjar con un diseño de influencias árabes y patios de estilo andaluz. Dispone de un spa, un gimnasio, jardines, una increíble piscina exterior y habitaciones que están perfectamente equipadas para que las personas que se están alojando vivan una experiencia única.

Ha sido el lugar elegido por Nuria Roca y Juan del Val para pasar unos días de vacaciones junto a sus hijos. Un hotel extraordinario en el que, además, han podido disfrutar de una experiencia culinaria increíble.