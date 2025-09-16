Un frutero de Bilbao dice esto sobre los tomates de Conil de la Frontera: «¿Sabes de dónde vienen?»

Un frutero de Bilbao dice esto sobre los tomates de Conil de la Frontera

Los tomates de Conil de la Frontera son conocidos en toda España. El extraordinario sabor que tienen y su gran tamaño son las dos características principales de este producto que se puede encontrar en varios rincones de todo el país, como es el caso una frutería de Bilbao que está regentada por Yeray, un frutero conocido por los vídeos que comparte en su canal de TikTok (@fruterodebarrio).

En uno de los más recientes, Yeray habla sobre los tomates de Conil, un producto que él mismo destaca por sus fantásticas cualidades. «Marisa viene a por sus tomates preferidos», se indica en la descripción del vídeo en el que este frutero del País Vasco recrea una escena junto a una señora mayor llamada Marisa que va a comprar tomates.

El tomate preferido de una de sus clientas

«¿Sabes de dónde vienen estos tomares Marisa? De Conil de la Frontera, en Cádiz», explica el Yeray a la mujer en el vídeo. Después, el frutero coge cuatro tomates de este tipo para mostrárselos a su clienta, destacando la hermosura y la dureza de estos.

Marisa, entonces, explica al frutero de Bilbao por qué le gustan los tomates de Conil: «Me gustan porque tienen más carne, son más grandes, más carnosos… ¡Paro ya que me entra el hambre!».

Las características de los tomates de Conil

Los tomates de Conil tienen una serie de características que los convierten en un producto extraordinario. En primer lugar, tienen un sabor mucho más intenso y dulce que otro tipo de tomates. Además, tiene una textura muy firme, una piel fina y una carne muy jugosa.

Otra ventaja de este tipo de tomates es que son muy versátiles, se pueden utilizar tanto para comer de forma directa como para elaborar diferentes platos. Es, sin duda, un producto de gran valor cuya calidad es conocida también en Bilbao, como ha demostrado este frutero en el vídeo que ha publicado en sus redes sociales.