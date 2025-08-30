Calachica abre sus puertas en la Punta de San Felipe

Calachica por fin ha llegado a Cádiz. Este viernes abría sus puertas el aspirante a nuevo referente de ocio diurno en Cádiz.

Este nuevo espacio está diseñado por Chiringuitour S.L., de los gaditanos Omar Osuna (promotor musical) y Raúl Cueto (hostelero), Calachica promete cambiar el panorama diurno de Cádiz.

Además cuenta con un paseo elevado que conecta con la Muralla de San Felipe, ofreciendo vistas de 360° de la ciudad y el puerto. Calachica tiene una inversión total estimada en entre 1,1 y 2 millones de euros.

Tras varios retrasos en la fecha de inauguración, por fin ha abierto sus puertas para sumarse a la oferta de ocio en la capital gaditana.

Más temas:

Cádiz