CÁDIZ
Calachica abre sus puertas en la Punta de San Felipe
El pistoletazo de salida se llevó a cabo este viernes con una programación preparada para mostrar todo lo que será Calachica
Calachica por fin ha llegado a Cádiz. Este viernes abría sus puertas el aspirante a nuevo referente de ocio diurno en Cádiz.
Este nuevo espacio está diseñado por Chiringuitour S.L., de los gaditanos Omar Osuna (promotor musical) y Raúl Cueto (hostelero), Calachica promete cambiar el panorama diurno de Cádiz.
Además cuenta con un paseo elevado que conecta con la Muralla de San Felipe, ofreciendo vistas de 360° de la ciudad y el puerto. Calachica tiene una inversión total estimada en entre 1,1 y 2 millones de euros.
Tras varios retrasos en la fecha de inauguración, por fin ha abierto sus puertas para sumarse a la oferta de ocio en la capital gaditana.