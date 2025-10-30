Así es la increíble casa de Sanlúcar donde Alberto Herrera y Blanca Llandres celebraron su boda: tiene una ubicación privilegiada

Alberto Herrera y Blanca Llandres se dieron el 'Sí, quiero' el pasado 18 de octubre. Fue una de las bodas más esperadas del año que contó con la presencia de varios rostros muy conocidos y que tuvo lugar en Sanlúcar de Barrameda. La ceremonia nupcial se celebró en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad y la posterior fiesta, en una de las villas más famosas de la localidad.

Se trata de la Casa Marbella, situada en la zona de La Jara. Este increíble chalet fue el lugar elegido por la pareja para la celebración de su boda, como se pudo comprobar en las numerosas fotografías y vídeos que los amigos y familiares compartieron en las redes sociales. Una casa muy conocida en Sanlúcar que ha sido, incluso, el escenario de películas de cine.

Así es la Casa Marbella

La Casa Marbella es muy popular en la localidad sanluqueña. Se trata de un fantástico chalet ubicado en la desembocadura del río Guadalquivir que pertenece a la periodista Teresa de la Cierva. Fue reformado en 2012 y todas sus estancias están diseñadas con un estilo andaluz con un encanto campestre único. La propietaria, incluso, afirmó en una entrevista concedida a Escaparate que la casa fue diseñada por el arquitecto Aníbal González, pues tiene elementos muy propios de su estilo como el ladrillo, los azulejos o los suelos hidráulicos.

La finca cuenta con un espacio exterior muy amplio, un impresionante jardín con piscina y unas pequeñas escaleras que conducen directamente a la playa. Sobre cómo son las estancias de la vivienda no ha trascendido mucha información, pero sí se ha podido saber gracias a las fotografías que los asistentes a la boda han compartido en redes sociales que la casa cuenta con un maravilloso salón con cristaleras desde el que se puede apreciar el mar. Fue en esta zona, de hecho, donde se desarrolló gran parte de la fiesta.

Una casa de película

La belleza y la extraordinaria ubicación que tiene la Casa Marbella también han conquistado al mundo del cine. En el año 2017 fue el escenario donde se rodó gran parte de la película 'Señor dame paciencia', dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo y protagonizada por Jordi Sánchez, Rossy de Palma o Salva Reina, entre otros.

Se trata de un lugar idílico donde Alberto Herrera y Blanca Llandres han querido celebrar este día tan especial mientras presenciaban el mágico atardecer de Sanlúcar de Barrameda.