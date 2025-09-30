Un gallego fue a este hotel de Cádiz para pasar sus vacaciones y vivió una experiencia horrible: «¡Estoy tan enfadado!»

Un gallego cuenta la horrible experiencia que tuvo en un hotel de Cádiz

Las vacaciones son uno de los momentos más esperados del año para cualquier persona. Se trata de un periodo de tiempo donde es posible descansar, disfrutar de la tranquilidad y desconectar del día a día, aunque no siempre es así. A veces, las vacaciones también se pueden convertir en una auténtica pesadilla, como le ha ocurrido este verano a un creador de contenido muy conocido.

Se trata de Xurxo Carreño (@xurxocarreno), un tiktoker gallego que ha pasado unas vacaciones horribles en Cádiz. Así lo explicó en un vídeo que subió a sus redes sociales donde relata todos los desperfectos que tenía el hotel donde se hospedó y que hicieron que su experiencia fuera para olvidar.

El gallego se hospedó en este hotel de la costa de Cádiz

El lugar elegido por Xurxo Carreño para pasar unos días de vacaciones en Cádiz fue el Hotel Bahía de Trafalgar, situado en la zona de Zahora a pocos metros del tómbolo de Trafalgar. Se trata de un lugar privilegiado donde el creador de contenido, sin embargo, vivió una auténtica pesadilla.

Como explica el gallego en su vídeo de tres minutos, en la web del hotel se indicaban una serie de cosas que después no se cumplían en la realidad. Se afirmaba, por ejemplo, que el complejo tenía acceso directo a la playa, cosa que no era cierta, pues para llegar hasta la orilla había que recorrer un largo camino a través del entorno natural que rodeaba al complejo.

La televisión no se veía con claridad y la conexión Wifi no llegaba a la habitación. Tampoco había servicio de limpieza, como explica Xurxo: «No he visto a nadie limpiar la habitación en tres días».

Otro de los grandes problemas que tenía el hotel era la piscina. Según muestra el tiktoker en su vídeo, el agua estaba completamente verde. El hotel alegó que habían tenido una serie de problemas con el motor de la depuradora, lo que había provocado que el agua se encontrara sucia.

@xurxocarreno ¿Qué opinas? Tras un par de semanas de reclamaciones el Hotel Bahía de Trafalgar en Cádiz, no se hace responsable de nada de lo que ha pasado. ¿Crees que es justo? — Yo no digo nada porque voy preso. ♬ sonido original - xurxocarreno

El aire acondicionado

Una de las cosas de este hotel de Cádiz que más enfadó a Xurxo fue el aire acondicionado. El gallego mostró a través de un vídeo el molesto ruido que tenía el aparato y que hacía imposible concebir el sueño. «Puedo aguantar todas las cosas que han pasado, pero el aire acondicionado… Fui el primer día a comentar lo que estaba pasando y no me dieron solución. Me dijeron que no lo podían arreglar», afirma Xurxo.

El gallego, como es lógico, puso una reclamación a Booking para solicitar que le devolvieran gran parte de lo que había pagado. La web de reservas, en este caso, se hizo responsable de una proporción del importe total, pero el hotel, por el contrario, no asumió su responsabilidad y no devolvió nada al creador de contenido.

«Estoy tan enfadado... Tú no puedes cobrar por servicios que no ofreces. Y a vosotros, Bahía de Trafalgar, sólo pido que arregléis el aire acondicionado», concluye Xurxo Carreño al final del vídeo en el que explica su nefasta experiencia en este hotel de Cádiz.