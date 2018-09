Unas 300 ONG denuncian que organismos de la ONU intentan que los países regulen la gestación subrogada La Red Estatal contra el alquiler de Vientres ha presentado tres peticiones al Gobierno para que no acceda y no legalice esta práctica

Alrededor de 300 ONG que forman parte de la Red Estatal contra el alquiler de Vientres han pedido al Gobierno que no regule la gestación subrogada, al tener constancia de que dos organismos de la ONU, el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, están intentando que algunos Estados legalicen esta práctica a través de un modelo altruista, tal como ha explicado a ABC Alicia Miyares, portavoz de la red. «Tenemos la constancia a través de fuentes de las propias agencias, de la sede de la ONU, que se está debatiendo esta cuestión», confirma.

Ese debate, explica, no implica que los Gobiernos de los diferentes países actúen al respuesto, pero la iniciativa se ha llevado a cabo al considerar las organizaciones que «la simple idea de que se pueda plantear seriamente es un fraude», tal como asegura la potavoz. Por ello, este martes, a las 8 de la mañana, se han registrado tres peticiones a los Ministerios de Exteriores, Vicepresidencia e Igualdad y Sanidad, «para que las tengan en cuenta». Sin embargo, dice Miyares, son conscientes de que la posición del Ejecutivo de Sánchez es contraria a legalizar la maternidad subrogada, tal como han expresado varias de las ministras en los últimos días.

El planteamiento de poder regular un modelo de maternidad subrogada altruista, asegura Miyares, no es factible, pues a su juicio «la gestación subrogada altruista no existe por los propios planteamientos que conlleva, es decir, en el momento en el que se exige la firma de un contrato previo, ya no es altruismo, es egoísmo». Pero Miyares va más allá y afirma que, en algunos de los países donde la gestación por sustitución se regula de esta manera, hay escasez de mujeres «dispuestas a embarazarse y parir para dar su hijo a terceros».

Pese a haber presentado las peticiones al Gobierno de España, la portavoz de la red reconoce que el Ejecutivo de Sánchez no tiene la capacidad de influir en las decisiones del resto de países, pero lo que pretenden, asegura, es que la unión haga la fuerza, de manera que «no se trate de un único país, sino que sean muchos los que lleven una posición clara por la abolición de la gestación subrogada». Así, explica, también se están movilizando organizaciones contra esta modalidad de maternidad en lugares como Italia, Suecia o Francia.

Sin embargo, Miyares reconoce que, «aunque hay que separar conceptos», facilitar los procesos de adopción —algo que muchas familias que recurren a la gestación subrogada reclaman— por parte del Gobierno, serviría para poner fin a esta práctica.