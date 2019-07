Salud global y su coste La fiebre del Ébola no es la que más afecta en el mundo

Seguir César Nombela Cano @cncano Actualizado: 15/07/2019 01:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La fiebre hemorrágica del virus Ébola se extendió en 2014-16 entre Liberia, Sierra Leona y Guinea, afectando a 29.000 personas y causando 11.000 fallecimientos. Impactaron estas cifras en el mundo desarrollado, aunque la fiebre del Ébola no es la que más afecta en el mundo, el paludismo o la tuberculosis multirresistente son mucho más comunes y más mortíferas. Sin embargo, la posibilidad de que el virus se extienda con rapidez a grupos humanos no protegidos impresiona y preocupa. Ahora mismo, en la República Democrática del Congo en situación bélica grave, un nuevo brote de Ébola ha producido en los últimos once meses 2.408 casos con 1.600 muertes.

La crisis anterior activó el desarrollo de tratamientos y medidas de contención del mortífero Ébola. Vacunas producidas por empresas farmacéuticas innovadoras hacen posible la inmunización, se dispone también de sueros que neutralizan al virus con amplia cobertura de estirpes, incluso de algunos fármacos eficaces para tratar la infección o potentes tests diagnósticos. La OMS cifra en unos cien millones de dólares las necesidades para controlar este brote, pero los recursos no llegan del todo y su propagación continúa. Ello ilustra las dificultades para lograr éxitos sanitarios a nivel global. Hay otros muchos ejemplos. La propia OMS consideró hace treinta años que era posible erradicar el virus de la poliomielitis, dado el conocimiento de su historia natural y las disponibilidad de vacunas. Sin embargo, tras invertir 16.000 millones de dólares el virus silvestre sigue acantonado e infecta en países como Afganistán o Pakistán, mientras se producen casos también por reactivación de estirpes del virus vivo utilizadas para vacunar.

Inevitable contrastar estos datos con las situaciones que vivimos en el mundo desarrollado. Hay tratamientos de algunos tumores, con un coste por caso de un cuarto de millón de dólares, mientras se anuncia una terapia génica de la atrofia muscular espinal (enfermedad infrecuente) con un coste de dos millones de dólares. Seguir avanzado en salud global es un imperativo por el avance científico, hacerlo de forma sostenible es un reto.