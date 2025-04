Estudiantes chinos que huyen del coronavirus en EE.UU. pagan hasta 23.000 dólares por volar

A medida que el coronaviruss se extiende por los Estados Unidos , los estudiantes chinos de familias ricas están persuadiendo a sus padres para que paguen decenas de miles de dólares por asientos en aviones privados para llegar a casa.

La alternativa, en un mundo de fronteras cerradas y aviones comerciales con conexión a tierra , es vuelos de 60 horas con múltiples viajes en tránsito por el Pacífico.

Jeff Gong, un abogado en ShanghÁi, le preguntó a su hija, una estudiante de secundaria en Wisconsin, si quería 180.000 yuanes ($ 25.460) como dinero de bolsillo o un boleto en un vuelo privado a casa. " Mi hija me rogó que la llevara de regreso a casa ... Ella dijo 'No papá, no quiero el dinero, quiero irme a casa'", dijo a Reuters.

Estudiantes chinos con sede en EE.UU. están luchando por llegar a casa par a huir de las infecciones que superan las 50.000 , mientras que los nuevos casos en China, donde el virus similar a la gripe surgió en humanos a fines del año pasado, han caído a cero.

La sensación de urgencia se ve reforzada por el d ramático recorte en la capacidad de vuelo . El martes, se cancelaron 3.102 de los 3.800 vuelos comerciales planeados hacia y desde China, según el proveedor de datos de aviación VariFlight.

Los agentes y las escuelas (de educación) son los que se ponen en contacto en nombre de las familias chinas que buscan agruparse para organizar un chárter privado , dada la falta de vuelos aéreos ", dijo Annelies García, directora comercial de Private Fly, un servicio global de reserva de vuelos charter.

Pero incluso la ventana para vuelos alquilados se está cerrando rápidamente, elevando aún más los precios. Pekín ha prohibido todos los vuelos fletados desde el extranjero y se espera que siga su ejemplo. Hong Kong y Macao han bloqueado los vuelos de tránsito.

Air Charter Service, con sede en los EE. UU., Puede transportar pasajeros desde Los Ángeles a Shanghái en un Bombardier 6000 de 14 asientos por 2,3 millones de yuanes ($ 325.300), o alrededor de $ 23.000 por un lugar.

"Hemos organizado una serie de aviones privados que viajan desde Estados Unidos a China repatriando a ciudadanos chinos con rutas que incluyen Nueva York y Boston a Shanghái, San José a Hong Kong y Los Ángeles a Guangzhou", dijo Glenn Phillips, gerente de relaciones públicas y publicidad en Air Charter Service.

"Los precios varían mucho dependiendo del posicionamiento de la aeronave en las fechas y horas solicitadas, y el exacto".

Lucha contra la logística

Los proveedores de vuelos chárter han sido informados informalmente de que los aviones privados registrados en China no pueden aterrizar en los Estados Unidos , y aquellos registrados en los Estados Unidos no pueden aterrizar en China, dijeron a Reuters dos fuentes de dichas firmas.

"El gobierno chino es reacio a permitir que las personas en el extranjero regresen , aunque no pueden hacerlo demasiado obvio. Hemos recibido mucha orientación verbal para restringir los vuelos fletados en estos días y la puerta se está cerrando rápidamente ", dijo uno de ellos.

Los operadores de aviones eluden las restricciones al obtener aviones de otros países para ejecutar las rutas de EE. UU. Y China que organizan transferencias en Tokio, dijeron.

"Los operadores de aeronaves registradas en los EE.UU. o China n o tienen permiso para aterrizar en los países de los demás en este momento, para facilitar las consultas de rutas entre los EE.UU. y China, estamos trabajando con operadores de aviones de largo alcance con sede en otros lugares", dijo García. La Administración de Aviación Civil de China no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.