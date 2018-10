Estos son los 13 expertos que deciden la hora en España

El estudio de la conveniencia o no del cambio de hora dos veces al año, o de no hacerlo, depende de un grupo multidisciplinar de expertos. Este sanedrín está formado por nueve mujeres y cuatro hombres, que expondrán los pros y los contras de adoptar el horario de invierno o de verano todo el año, o de mantener a España entre los países que se mantengan, como en las últimas décadas, moviendo las manecillas del reloj el último domingo de marzo y el último de octubre. La Comisión Europea ha puesto fecha: seis meses. El del próximo día 28 podría ser el último cambio. En principio, el horario de invierto parte con ventaja.

«En su día, el ahorro de energía justificó el cambio horario»: Aitor Domínguez no está en el Comité a título individual, sino como representante del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica. IDAE tendrá voz en el comité porque el ahorro de energía «fue una de las variables que se contempló en su día para justificar la directiva del cambio de hora». Se calcula que el cambio mejora la eficiencia energética y reduce el consumo en un 5%. «El IDAE no tiene un posicionamiento previo en este comité en el que están representados múltiples factores que intervienen en el debate, desde la racionalización de horarios, hasta la seguridad vial, o ciudadana, para tomar una decisión que tiene un indudable impacto social».

Teresa Moreno Casbas, enfermera en el Instituto de Salud Carlos III

«Soy partidaria de no hacer cambios. Con el de verano, el ciclo día/noche es más adecuado»: El ahorro de energía, a favor; y el perjuicio sobre la salud son los dos indicadores que más se han ponderado en el cambio de hora estacional. Sobre el segundo tiene mucho que decir esta enfermera nacida en Jaca en 1960. Acepta que no tiene todos los conocimientos para tomar una decisión de modo taxativo, pero sí sustentará su argumentario con datos científicos definitorios. «Hay que adoptar el horario más cercano al Sol. El de verano es más aceptable, porque, con él, el ciclo día/noche es más adecuado». «El cronotipo o tu reloj interno funciona con un ciclo horario, sea por delante o por detrás, y no es catastrófico cambiarlo, pero se altera», razona. «Soy partidaria de no cambiar».