Si durante el Holocausto hubiera existido Instagram habríamos conocido la historia de Eva Heyman a través de las «stories» de la red social. Ella, una adolescente judía nacida en Hungría en 1931, es conocida como la Ana Frank húngara, ya que escribió un diario antes de ser deportada a Auschwitz, uno de los campos de concentración creados por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial donde murió en una cámara de gas en 1944.

El pasado 2 de mayo, coincidiendo con la conmemoración del Día del Recuerdo del Holocausto en Israel, el magnate Mati Kochavi y su hija Maya lanzaron en Instagram una «película» dividida en pequeñas publicaciones para narrar la historia de Eva Heyman.

«Cada vez quedan menos supervivientes, es imprescindible encontrar nuevos modelos para salvaguardar su testimonio», declaró el empresario, que pertenece a una familia en la cual hay sobrevivientes del Holocausto, al diario «The Times of Israel». Los Kochavi han cumplido su objetivo: más de tres millones de personas han visto las historias y la cuenta @eva.stories ya cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram.

La voluntad de mantener vivo el recuerdo del Holocausto entre los jóvenes estaba más que justificada. Según una encuesta elaborada año pasado en Estados Unidos, dos tercios de estadounidenses millenials -aquellos que nacieron entre 1983 y 1995- no sabían qué era Auschwitz. Por ello ha elegido la plataforma Instagram, red social en la que la mayoría de usuarios son jóvenes.

Una publicación «de mal gusto»

Aunque Mia Quiney, la actriz que interpreta a Eva Heyman, habla en inglés, todas las historias están subtituladas en hebreo, un idioma utilizado por seis millones de personas en Israel y por las comunidades judías.

En total se han publicado unos 70 episodios basados en el diario de la niña. En ellos se narran los tres últimos meses de su vida. Las historias comienzan mostrando el día a día de una familia poco habitual en aquella época, ya que cuando sus padres se separaron ella fue a vivir con sus abuelos.

Con la llegada del nazismo comienzan las escenas más duras en las que los judíos son recluidos en guetos y se ven obligados a llevar estrellas amarillas en su ropa. Todo termina cuando son deportados a Auschwitz. Fue entonces cuando dejó de relatar su historia. Las últimas palabras que escribió fueron: «Querido diario, no quiero morir. Quiero vivir, aunque sea la única persona que pueda quedar. Querido diario, ya no puedo escribir más. Se me saltan las lágrimas».

Esta «película» ha indignado a algunos intelectuales. Yuval Mendelson, músico y profesor de Educación Cívica israelí, señaló que le parecía una publicación «de mal gusto». Además, no considera «legítimo» que exista una cuenta ficticia de una niña asesinada en el Holocausto.

No es el único que no aprueba el proyecto. Otro usuario de Instagram criticaba que este tipo de contenido se difunda en las redes sociales: «Parece una broma y es extremadamente ofensivo. No sé cuál es el objetivo. Hace falta más sentido de la dignidad humana, hay una gran diferencia entre Instagram y el Holocausto».

No obstante, no todos son detractores. Una chica cuya abuela sobrevivió a Auschwitz ha aplaudido esta innovadora manera de difundir la historia. «Mi abuela sobrevivió a Auschwitz y al Holocausto, perdió a toda su familia excepto a su hermana, y ver su reacción ante aquellos que niegan lo que le sucedió es la cosa más desgarradora que he visto. Gracias por educar a una generación para que el futuro pueda aprender del pasado, nunca más», comentó.

Además, personalidades internacionales como Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, también han mostrado su apoyo al proyecto en Twitter.

En el rodaje de la «película» se ha cuidado hasta el último detalle. La familia Kochavi no ha reparado en gastos para su producción. Desde una cámara adaptada para poderla manejarla como un smartphone hasta un equipo de más de 400 personas. En total, han invertido más de cuatro millones de euros para que saliera a la luz.