«Todos los niños conocen a Batman y Superman, pero no a los héroes reales de la historia de España»

Manuel Ángel Cuenca recuerda cómo se le ocurrió la idea hace dos años. Se encontraba paseando por Zaragoza con un compañero de promoción del Ejército, cuando vio en un escaparate una reproducción de « Rocroi, el último tercio» (2011). Un cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau donde se observa a un grupo de soldados españoles exhaustos y rodeados de cadáveres, aún con las lanzas en la mano, tras sobrevivir a un enfrentamiento contra los franceses en 1643.

«Me quedé impresionado. La gente, sin embargo, pasaba de largo, sin hacerle caso, hasta que un niño detuvo a su madre y le dijo: “¡Mira mamá, se estan peleando!”. Me llamó la atención que en la otra mano llevaba un muñeco del increíble Hulk, y pensé: “Todos los niños conocen a superhéroes como Batman, Hulk y Superman, pero no a los héroes reales de la historia de España”», explica a ABC. Fue en ese momento cuando este teniente de la Academia Básica del Aire de León tuvo la idea de «Gestas de España», una colección de cuentos con la que acercar a los más pequeños las «desconocidas» hazañas de los grandes personajes de nuestra historia. Llamó entonces a una ilustradora, un historiador y un documentalista para empezar a seleccionar los héroes cuyas vidas creían que debían ser contadas. «No fue fácil, porque en la historia de España hay muchos personajes heroicos, tanto hombres como mujeres, que no son conocidos, pero que han sido importantes para nuestro país. Y como era imposible abarcarlos a todos, decidimos dejarlo en veinte», aclara.

El primero fue Blas de Lezo, el famoso teniente general de la Armada española que, en 1741, salió victorioso de su enfrentamiento contra la todopoderosa flota inglesa del almirante Edward Vernon en Cartagena de Indias . «Si se mide la grandeza por las gestas y los logros, no hubo en España Almirante más gigante que ningún ojo», le describe el primer libro. Versos fáciles e ilustraciones infantiles para que los lectores a partir de 6 años conozcan a este valiente guipuzcoano tuerto, con un brazo inmovilizado y una pierna arrancada, que plantó cara a 90 barcos y 30.000 marinos británicos, con tan solo seis navíos y 3.200 hombres. «Por eso decidimos empezar por él, porque fue capaz de superponerse a sus problemas físicos y otras trabas para vencer en una campaña que parecía imposible. Es un ejemplo de superación perfecto para los niños», defiende Cuenca sobre el protagonista de esta batalla clave para mantener el dominio español en América.

El militar y su equipo superaron todas las expectativas al agotar rápidamente la primera edición y sacar la segunda. Publicaron después la historia de « Agustina de Aragón y el Sitio de Zaragoza», que va también por la segunda edición. Y ahora, tras consultar a los mismos lectores a través de las redes sociales, están trabajando en el tercer volumen: el de Gonzalo Fernández de Córdoba, precursor de los míticos Tercios españoles y aclamado por sus soldados como «El Gran Capitán», tras infligir una severa derrota a los franceses en la batalla de Atella (1496).

«El objetivo es intentar dejar a un lado la leyenda negra que siempre ha rodeado a la historia de España para que la gente se sienta orgullosa. Por eso creímos que la clave eran los niños, para que crezcan con ese amor a los grandes personajes que ayudaron a configurar la España de hoy», afirma Cuenca, que continúa presentando su proyecto por distintas ciudades y anunciando las próximas aventuras de figuras como María Pita, Hernán Cortés, La Dama de Arintero o Ángel Sanz Briz, el diplomático español que salvó a cinco mil judíos húngaros durante el Holocausto nazi con pasaportes españoles. «Recuerdo la presentación de en Granada, donde un niño judío se me acercó llorando para darme las gracias por dedicar un número a este diplomático, el “Ángel de Budapest”. Me dijo que era un personaje muy importante para él y desconocido para su pueblo».