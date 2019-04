Cuánta comida desperdicias cada segundo en casa Los hogares españoles en su conjunto tiran a la basura más de 38 kilos de alimentos desechados

En las casas españolas se tira demasiada comida. Tanta que alrededor del 42% del total de alimentos que terminan en el cubo de la basura cada año se produce en el ámbito doméstico, según datos del sector. Un elevado volumen de residuos que cada vez crece a un ritmo más rápido y es que tal y como han calculado desde Too Good To Go ( www.toogoodtogo.es), una app que lucha contra el desperdicio de alimentos en Europa, los hogares españoles en su conjunto están desperdiciando más de 38 kilos de comida cada segundo.

Una conclusión a la que ha llegado la compañía valiéndose de los datos aportados por el último Informe de Consumo Alimentario en España realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este revela que el total de desperdicio de alimentos en las viviendas de nuestro país alcanza los 1.229 millones de kilos anuales, lo que vendrían siendo más de 3.367 kilos de comida diarios o el equivalente a unos 23.569 kilos semanales, según los cálculos realizados por la plataforma.

Asimismo, si tenemos en cuenta que en España hay alrededor de 18 millones de hogares según el INE, se puede saber que de manera individual cada uno estaría tirando de media algo más de 66 kilos de comida al año o lo que es lo mismo unos 5,5 kilos mensuales.

Estos datos preocupan y se alerta del enorme daño medioambiental si se sigue con esta tendencia. «Que cuatro de cada diez alimentos que se desperdicien tengan su origen en el hogar demuestra que aún hay mucho por hacer y por concienciar a nivel doméstico. Desperdiciar una sola barra de pan equivale a emitir el mismo CO2 que un coche tras recorrer 1 kilómetro además de desaprovechar todos los recursos naturales empleados para su producción. Si extrapolamos esto a toda la comida que se tira vemos que el daño provocado al planeta es inmenso», señala Oriol Reull, director de Too Good To Go en España.

De acuerdo a una encuesta realizada por la plataforma a más de 2.000 personas, entre las razones por las que se desecha comida en el hogar, un 40% de los encuestados destacan que se debe a que la comida ha superado la fecha de caducidad o consumo preferente. Pero hay otros motivos, como el que reconocen dos de cada diez que asumen el error de cocinar siempre de más para luego tener que tirar o el de un 15% de los consultados que desechan comida porque no saben cómo aprovechar las sobras.

Mejor gestión de la compra

Desde Too Good To Go hacen un llamamiento hacia la importancia de hacer una mejor gestión de la compra y el uso de la comida, además de sumarse a practicar la cocina de aprovechamiento, esa en la que nada se tira sino que se aprovecha, como una solución necesaria para reducir el desperdicio de alimentos en casa. Y en este sentido, la compañía ha creado un libro online bajo el título «Las 10 mejores recetas de aprovechamiento». «Con este libro queremos ayudar y enseñar a las familias a hacer una mejor gestión y aprovechamiento de las sobras en casa dándoles ideas de recetas originales que sirvan como base para que puedan sacar su lado más creativo en la cocina para reducir su desperdicio. Así no solo estarán ahorrando mucho dinero sino también minimizando su impacto medioambiental», señala Reull.

Este libro es una breve recopilación de las 10 recetas más creativas propuestas por algunos Waste Warriors, es decir, los usuarios de la plataforma. Entre ellas se pueden encontrar algunos títulos e ideas muy originales como la de «Arroz mil delicias» que viene a demostrar la enorme versatilidad de un producto como el arroz y cómo poder utilizar y reciclar todas esas verduras o sobras de carne o pescado que quedan en la nevera; «crema de calçots» para aprovechar al máximo lo que suele sobrar de las calçotadas o postres como el ‘Pudin vegano de pan’ para sacar partido a ese pan duro que siempre sobra en casa.

España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida tira a la basura según la FAO. Revertir esta situación está en manos de todos y cada uno de nosotros. Cambiando pequeños hábitos, haciendo un consumo más responsable y tirando de imaginación se pueden hacer muchas cosas para contribuir a la lucha contra el desperdicio de alimentos.