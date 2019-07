Ciudadanos pide la dimisión del director balear de Política Lingüística por sus «insultos» al partido La formación naranja pregunta además al Gobierno balear qué subvenciones ha concedido a la entidad Plataforma per la Llengua

La portavoz de Ciudadanos en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, pidió este lunes la dimisión del recién nombrado director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, de Esquerra Republicana, al considerar que «su actitud intolerante le descarta automáticamente para representar a los ciudadanos en una institución pública». Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en el Consell de Mallorca un tripartito conformado por el PSOE, Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera.

Camiña recalcó que Segura «ha comparado en las redes sociales a Cs con ETA por pedir el respeto a la neutralidad de las instituciones y a la pluralidad de los ciudadanos, ha calificado de ‘nazis’ y ‘escoria’ a miembros de nuestra formación, y ha dado muestras sobradas de padecer turismofobia, lo que le impide claramente desempeñar un cargo en el que debe representar a todos los mallorquines con un espíritu de diálogo y consenso».

« Una persona que ha comparado a Cs con terroristas no está sólo insultando a nuestro partido, sino también a las más de 34.600 personas que nos votaron el pasado 26 de mayo, y por ello creemos no sólo que debe dimitir, sino que no debería haber sido nombrado nunca para un cargo así», aseguró Camiña. Por último, añadió que «sus palabras resultan aún más intolerables e hipócritas si tenemos en cuenta que Ciudadanos no se ha sentado en ningún caso con una persona vinculada con ETA, como sí ha hecho su socio de gobierno, el PSOE, con Arnaldo Otegi».

Petición al Govern

Por otra parte, la diputada de Cs en el Parlamento balear Patricia Guasp presentó este lunes dos preguntas en la Cámara regional en las que solicita respuesta por escrito al consejero de Educación, el socialista Martí March, sobre las subvenciones que ha otorgado el Govern a la entidad Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua).

Concretamente, Guasp ha preguntado qué cantidad exacta en concepto de ayudas y subvenciones otorgó el Govern a la Plataforma per la Llengua durante la pasada legislatura, presidida, al igual que la actual, por la socialista Francina Armengol. Asimismo, Guasp ha pedido si la Plataforma per la Llengua ha realizado algún estudio, proyecto o trabajo para la Consejería de Educación con el objetivo de «examinar» la lengua en la que se expresan los alumnos de Baleares en las aulas y en el patio.

«Desde Cs Baleares nos preocupa que desde el Govern balear se esté subvencionando a una entidad con el objetivo de promover la imposición monolingüista de la lengua catalana sin promover nuestras modalidades lingüísticas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera», afirmó Guasp, quien añadió que en Cataluña la Plataforma per la Llengua «ha actuado como una gestapo lingüística espiando a niños de 50 escuelas». Según la diputada de Cs, «esta plataforma se dedica a espiar el comportamiento lingüístico de alumnos y profesores tanto en los recreos como en el comedor de las escuelas».

Asimismo, Guasp ha solicitado información y documentación del expediente por el que, según Cs, el Govern concedió el pasado 11 de julio una subvención de 30.000 euros al proyecto de voluntariado lingüístico presentado por la Plataforma per la Llengua.