El cardiólogo Valentín Fuster renuncia a presidir el consejo asesor de Sanidad El jueves comunicó a Carcedo su dimisión por la falta de interlocución con el Ministerio y la inactividad del organismo

Nuria Ramírez de Castro

@ramdecastro Seguir MADRID Actualizado: 10/11/2018 20:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Diez meses después de su nombramiento como presidente del consejo asesor del Ministerio de Sanidad, el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster ha puesto su cargo a disposición de la ministra, Maria Luisa Carcedo. A su renuncia se suman la del vicepresidente del consejo, Francisco de Paula y su secretaria, la abogada Ofelia de Lorenzo. Los tres han dimitido en bloque «ante la imposibilidad de tener una interlocución con el Ministerio en los últimos meses y la inactividad del Consejo», según comunicaron a otros miembros del consejo.

La renuncia, «con carácter inmediato», se produjo el jueves 8 de noviembre aunque no ha trascendido hasta este fin de semana. La intención del cardiólogo es dejar total libertad al Ministerio para que pueda configurar con más libertad la dirección de este órgano asesor en el que están representados los distintos actores del mundo sanitario: médicos, pacientes, profesionales de la salud, representantes de hospitales, de la industria farmacéutica o tecnología sanitaria.

Valentín Fuster fue nombrado presidente del consejo asesor de Sanidad por la ministra Dolors Montserrat, cuando gobernaba el Partido Popular. Su nombramiento fue publicado el pasado mes de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Durante los cinco primeros meses, Fuster emprendió la selección de la agenda de trabajo del Consejo y organizó los grupos de trabajo que debían desarrollarla pero no ha podido seguir adelante con el trabajo encomendado. Por ello, en una carta a la actual ministra María Luisa Carcedo le expresa la imposibilidad por establecer cualquier tipo de interlocución con el Ministerio.

No es un portazo al Ministerio

Fuentes próximas a Valentín Fuster aseguran que el cardiólogo es plenamente consciente de los cambios que se han vivido en la titulatidad del Departamento de Sanidad, con tres ministras nuevas en menos de seis meses. Por eso, considera que es el momento de dar libertad de acción al Ministerio. Su decisión no es un portazo a la colaboración con el actual equipo de Sanidad. Fuster está dispuesto a volver al Consejo y participar en la mejora del Sistema Nacional de Salud si el Gobierno actual lo considera útil. «Lo que no está dispuesto a hacer Fuster es a permanecer al frente de un organismo que está paralizado. No se ha hecho nada y él lo siente como una responsabilidad suya», dicen las mismas fuentes.

Profesionales del sector

En el Consejo, además de Fuster, Francisco de Paula y De Lorenzo, figuran como vocales: Juan Abarca Cidón; Víctor Pérez Díaz; José Luis Puerta López-Cózar; Pilar Garrido López; Diego Murillo Carrasco; Ángel Carracedo Álvarez; Julio Sánchez Fierro; Bartolomé Beltrán Pons; José Ramón González Juanatey; Juan José Afonso Rodríguez; María Sanjurjo Sáez; Vicenç Martínez Ibáñez; Juan Martínez León; María Rosario Fernández García; Mario Mingo; Javier Cabo Salvador; Rafael Matesanz; Tomás Castillo Arenal; Eulalia Juvé Udina; Luciano Vidán Martínez.

También están Cristina Garmendia; Ruth Beitia Vila; Fernando Carballo Álvarez; Carmen Peña; Paulino Estrada Fernández; Máximo González Jurado; María Teresa López López y Belén Marrón Reigosa; y Ofelia de Lorenzo Aparicio. Los presidentes de los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de las profesiones del sector sanitario también forman parte del consejo.