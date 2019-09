Armengol rectifica y exigirá el catalán para dirigir el Instituto de Industrias Culturales de Baleares Los socialistas isleños cambian de criterio por la presión ejercida por la formación ecosoberanista MÉS, que forma parte del Govern

La consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno balear, la socialista Pilar Costa, ha anunciado que su departamento exigirá finalmente el catalán a quienes deseen optar a dirigir el Instituto de Industrias Culturales de las Islas Baleares (ICIB). En concreto, se exigirá el nivel B2 o intermedio de dicha lengua. Inicialmente, el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol no había planteado ningún requisito lingüístico para el posible futuro nuevo responsable del ICIB. Sin embargo, la presión ejercida esta semana por MÉS por Mallorca, que forma parte del Govern, provocó en apenas unas horas el citado cambio de criterio de los socialistas isleños.

La presión se inició el pasado jueves, cuando la formación ecosoberanista criticó con dureza que no se pensase exigir el catalán en este caso concreto. Además, MÉS lamentó también que el pasado martes la portavoz del PSOE en la Cámara regional, Silvia Cano, hubiera planteado la posibilidad de aprobar en un futuro una normativa de usos para el Parlamento autonómico, que por ejemplo impediría la colocación de lazos amarillos en la fachada exterior del inmueble que alberga el hemiciclo. Ya esta misma semana, MÉS ha tenido que retirar el lazo amarillo que había colocado en el balcón de sus dependencias parlamentarias tras haberlo ordenado la Junta Electoral.

«No estamos en una legislatura de aritmética variable», advirtió el pasado jueves a Armengol el coportavoz de MÉS por Mallorca, Guillem Balboa, para añadir: «No se puede gobernar contra los socios que votamos la investidura y que participamos comprometidamente del gobierno de las instituciones, y mucho menos para recibir los aplausos de los cantantes del "Cara al sol"». Balboa se refería aquí de manera implícita a Vox. El coportavoz ecosoberanista pidió al PSOE balear que decidiera «entre los aplausos de la derecha reaccionaria y el trabajo comprometido que estamos haciendo desde MÉS por Mallorca, porque con Vox no permitiremos ni una sola equidistancia».

En ese contexto, la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad —que también es la portavoz del Govern— aclaró un día después que los estatutos del Instituto de Industrias Culturales establecen que la elección de su director o directora debe hacerse a través del sistema de convocatoria pública, «con el único requisito de tener una titulación universitaria». Costa confirmó que recientemente su departamento había fijado las bases para poder optar hoy al citado cargo tomando sólo como referencia los propios estatutos del ICIB, aprobados en la pasada legislatura, sin ninguna referencia al catalán.

La consejera recalcó que aunque no constase en las bases de la convocatoria inicial la exigencia del catalán, «a nadie se le había pasado por la cabeza» que la persona que se eligiera para dirigir el instituto «no tuviera que tener los conocimientos mínimos de lengua catalana» para estar al frente de un ente autonómico. «Para que no haya la más mínima duda, he decidido que modificaré estas bases para que se recoja el catalán como requisito, con un nivel B2», apostilló Costa.

Con independencia de esa controversia lingüística, el Instituto de Industrias Culturales ha sido también noticia en estas últimas semanas a raíz de la inesperada destitución de su hasta ahora director, Jaume Reus, que había sido elegido el pasado mes de febrero. En declaraciones a «Diario de Mallorca», Reus criticó el pasado jueves a la actual delegada de Cultura del Govern, Catalina Solivellas, a quien responsabilizó de su cese. «La actitud arrogante que ha tenido Catalina Solivellas conmigo es insoportable: me ha sometido a un vacío total», denunció.