Sanitarios de Cádiz alertan sobre la gripe: «Con las zambombas y las cenas de empresa se van a disparar los contagios»

La incidencia por las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) se ha disparado en la provincia de Cádiz en las últimas semanas. Según los datos publicados por la Junta de Andalucía, entre el 17 y el 23 de noviembre, la incidencia alcanzó los 450,7 casos por cada 100.000 habitantes. La semana anteriores había sido de 413,2 por cada 100.000 habitantes. En la comunidad autónoma, el porcentaje de positividad para la gripe alcanzó el 21,6%, prácticamente duplicando el 11,5% registrado la semana anterior.

Los expertos señalan que en 2025 la gran oleada de contagios se ha adelantado unas cinco semanas y estas cifras tan elevadas son más habituales en enero, una vez han pasado las fiestas, por las grandes concentraciones de personas. Además, este año está presente la variante K del virus de la Gripe A, que consigue eludir buena parte del efecto de la vacuna y presenta una mayor capacidad de transmisión, por lo que es más sencillo el contagio entre personas.

No obstante, se espera que en las próximas semanas a incidencia aumente. Sandra Pérez, secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz afirma que «con el tema de las zambombas, las cenas de empresa, que empezamos con el frío y la gente se empieza a acumular, se van a disparar los contagios».

Ante este posible incremento en el número de contagios «por las fiestas de los próximos días», resalta la importancia de la vacunación, sobre todo para los pacientes mayores de 70 años, a las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas, las personas convivientes con estas personas susceptibles de ponerse malas».

«La vacunación es importante porque disminuye el número de ingresos, disminuye el número de neumonías y disminuye el número de muertes», afirma.

Las ventas crecen un 50% con respecto a 2024

En las últimas semanas, y a raíz de este repunte de contagios, las ventas de medicamentos contra la gripe y otras IRAs. «En noviembre se ha vendido casi un 50% más que el año pasado», mientras que en los primeros días del mes de diciembre «está sobre el 100%» el incremento en la venta de productos farmacéuticos.

Varias personas llevan mascarilla en el hospital Valerio MERINO

«Hay un incremento bastante elevado comparado con el mismo periodo del año pasado porque, como se comenta, la gripe se ha adelantado entre cuatro y siete semanas», afirma. En todos los medicamentos, ya sea para la gripe, la tos y la fiebre «ya sean antigripales, los combinados que vienen el analgésico con el antitusivo, los que son antitérmicos o los que son antitusivos, en todos hay un incremento en noviembre y en diciembre». Por otro lado, apunta que se ha producido un incremento en la compra de mascarillas. «Estamos empezando a vender más».

Se ha producido un incremento notorio en las venta de mascarillas ante el aumento de contagios

Existen diferencias en la compra de medicamentos en función de la edad del enfermo y las patologías previas que tenga. Una persona «aparentemente sana» que «no se va a complicar» habitualmente «acude a la farmacia y pide un antigripal». Es un tratamiento sintomático: «Una persona toma el medicamento y se calman los síntomas, pero el sistema inmunitario es el que va a curarlo». Por tanto, «llevar a una persona que no se va a complicar a una consulta y poder ocasionar que las urgencias estén saturadas, creo que en esos casos lo más idóneo es ir a la farmacia, tomar un tratamiento, estar en reposo, hidratarte y ya está».

Por otro lado, hay personas que pueden ser pacientes con cardiopatías o que con niños pequeños que «acuden al centro de salud porque tienen más miedo, porque tienen una fiebre más alta que les provoca inseguridad», pero «lo más normal es que una persona no se complique y vaya a la farmacia». No obstante, si después de tres o cuatro días el paciente «sigue sintiéndose mal, ve que está empeorando y no hay mejoría, lo recomendable es ir a un centro de salud, por si hay una sobreinfección bacteriana». Aun así, recalca que «si una persona tiene hipertensión, o tiene 39 de fiebre, es normal que se asuste y vaya a urgencias», pero «hay que tener cuidado porque en urgencias hay una atmósfera de virus y también puedes contagiarte», por lo que «es importante usar la mascarilla».

«Creo que va a haber un repunte en la vacunación»

A raíz de la pandemia del COVID-19 la sociedad comprendió la importancia de protegerse con el uso de las mascarillas y la vacunación. «La gente mayor está muy concienciada porque ellos saben que si cogen una enfermedad respiratoria se puede complicar», pero «hay una parte de la población que tal vez se haya relajado un poco».

«Creo que va a haber un repunte en la vacunación», afirma, sobre todo a raíz de los mensajes en los últimos días en los medios de comunicación de expertos aconsejándolo.

En cuanto a las mascarillas, «en la pandemia todo el mundo las usaba, pero ahora se han dejado de utilizar», pero «se están vendiendo más porque la población las está empezando a pedir», y «aunque no vaya a ser tan generalizado como con el COVID-19, se van a ver muchas mascarillas en la calle».

«Se venden más mascarillas que el año pasado»

Susana Gómez, farmacéutica en la farmacia Montabes de Chiclana, afirma que la venta de medicamentos contra la gripe o cualquier otra IRA se mantienen «igual que el año pasado» y en su caso no han notado un incremento profundo de las ventas. Sin embargo, «sí se venden más mascarillas que el año pasado», sobre todo «para los pacientes que vayan a ir a urgencias o que tengan una cita médica». Por otro lado, Rocío Gallo, farmacéutica en la farmacia La Estación de Puerto Real, reconoce que «está aumentando las ventas de antigripales, y sobre todo de jarabe para la tos».

Rocío Gallo, farmacéutica: «Está aumentando la venta de antigripales, y sobre todo de jarabe para la tos»

David González, enfermero en Jerez, apunta a que «estamos atendiendo a unas diez personas todos los días en urgencias con síntomas catarrales: tos seca y mucosa, dolor de cabeza, dolor de garganta y malestar general». Señala que el pasado lunes 1 de diciembre «a las 18.00 horas ya no había horas disponibles en el sistema para atender a la gente», y señala que «con el paso de los días está aumentando mucho la atención a pacientes con este tipo de patología». Afirma además que en los centros de salud, un médico de Atención Primaria «puede tener un retraso con las citas de unos 20 días», por lo que muchos deciden ir directamente a urgencias. Recalca la importancia de la vacunación. «Hay una nueva variante del virus que se presenta como muy contagiosa».

David González, enfermero: «Todos los días atendemos a unas diez personas en urgencias con síntomas catarrales»

Carlos Molins, enfermero en el Hospital de Puerto Real en la planta de cardiología, urología y otorrinolaringología, destaca que «aquí tenemos pocos casos de personas con gripe», pero afirma que «el pasado fin de semana había tres personas ingresadas con gripe y uno con el COVID-19». En 2024 y ante la alta incidencia «hubo pacientes con gripe u otra enfermedad respiratoria que metieron en nuestra planta sin ser de la unidad porque no había más huecos en el hospital».